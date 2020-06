Deense premier moet huwelijk voor de derde keer uitstellen: eerst corona, nu Europese top HLA

26 juni 2020

10u13

Bron: Belga 0 Wie van plan was dit voorjaar in het huwelijksbootje te stappen, herkent het misschien: ook op de nieuwe datum gooien de coronamaatregelen roet in het eten. De Deense premier Mette Frederiksen en haar partner zagen zich genoodzaakt hun geplande huwelijk tot twee keer toe uit te stellen, en zouden eindelijk trouwen op zaterdag 18 juli. Dat was buiten Europees Raadsvoorzitter Charles Michel gerekend, die uitgerekend op die dag een bijzondere Europese top in Brussel heeft belegd. Het koppel moet nu voor de vierde keer op zoek naar een geschikte huwelijksdatum.

Frederiksen doet het relaas over haar huwelijksplannen met haar toekomstige echtgenoot Bo op Facebook. “Ik kijk er echt naar uit om te trouwen met deze geweldige man, maar blijkbaar is het niet zo eenvoudig, want ik ben nu opgeroepen voor een Europese top in Brussel, uitgerekend op de zaterdag in juli dat we ons huwelijk hadden gepland. Snif”, schrijft de 42-jarige Frederiksen.

“Maar ik moet mijn werk doen en de belangen van Denemarken verdedigen. We zullen dus onze plannen opnieuw moeten wijzigingen”, beseft Frederiksen. De premier, moeder van twee kinderen uit een vorig huwelijk, prijst haar toekomstige echtgenoot alvast voor zijn begrip. Bo Tengberg is in Denemarken een bekend cameraman, die onder meer werkte aan de succesreeks The Killing.

(Lees verder onder de Facebookpost)



Michel heeft de 27 staatshoofden en regeringsleiders op 17 en 18 juli naar Brussel uitgenodigd voor onderhandelingen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting en over een relancefonds om de Europese economie erbovenop te helpen. Alles samen staat er meer dan 1.800 miljard euro op het spel.

In de onderhandelingen behoort Frederiksen met de Nederlandse premier Mark Rutte, de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz en de Zweedse premier Stefan Lofven tot de zogenaamde “zuinige vier” die de uitgaven willen intomen. Het valt voor Michel en co te hopen dat de annulering van het huwelijksfeest het humeur van de Deense niet bederft en een compromis niet in de weg staat.