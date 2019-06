Deense premier geeft nederlaag toe: sociaaldemocraten grijpen de macht IB

06 juni 2019

00u56

Bron: Belga 0 De Deense premier, de liberaal Lars Løkke Rasmussen, heeft zijn verkiezingsnederlaag toegegeven. Zijn partij Venstre moet volgens voorlopige resultaten van de parlementsverkiezingen genoegen nemen met een tweede plaats. De sociaaldemocraten zijn de grootste geworden geworden met 30,5 procent.

"We hebben het goed gedaan, maar er is een wissel van de macht", verklaarde Rasmussen tijdens een toespraak voor zijn aanhangers. De liberale partij, die 14 van de 18 voorbije jaren aan de macht was, stijgt 4 procentpunt tegenover 2015, met 23,4 procent van de stemmen, blijkt uit bijna definitieve resultaten. Maar de sociaaldemocraten scoren nog beter en de rechtse partners van de liberalen verliezen terrein.

Rasmussen liet nog weten dat hij aftreedt. Vandaag zal hij naar koningin Margrethe gaan om zijn ontslag in te dienen. Hij zegt wel bereid te zijn om een nieuwe centrumregering te vormen.

Meer over Lars Løkke Rasmussen