Deense politie sluit bruggen en ferry's aan grenzen Zweden en Duitsland af voor "grote operatie" TT

28 september 2018

15u02

Bron: SVT, Reuters, Aftonbladet 1 De Deense politie heeft een aantal bruggen tussen Denemarken en Zweden en Duitsland afgesloten voor een "grote actie". Dat meldt de politie op Twitter. Ook ferry's tussen de drie landen zijn stilgelegd. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk.

De politie sloot onder andere de Oresund-brug af tussen Denemarken en Zweden richting Zweden, maar om 15 uur ging ze alweer open. Bij ons is de brug vooral bekend uit de tv-reeks The Bridge.

Ook de Grote Beltbrug Bridge tussen de Deense eilanden Seeland en Funen ging dicht. Dat blijft voorlopig zo. Volgens de Zweedse krant Aftonbladen is de Deense politie op zoek naar een auto met Zweedse nummerplaat die betrokken was in een ontvoeringszaak in Denemarken en mogelijk richting Zweden vluchtte.

Større politiaktion i gang.

Derfor er broer lukket og færger ml Rødby- Puttgarten og Gedser-Rostock og Helsingør-Helsingborg lukket.

Mere info følger her.#Politidk Københavns Politi(@ KobenhavnPoliti) link

