Deense politie ontdekt halve ton hasj, 7 mensen opgepakt kg

26 oktober 2018

15u41

Bron: Belga 0 De Deense politie heeft bij een drugsonderzoek in een klap ongeveer een halve ton hasj ontdekt. De vondst heeft een straatwaarde van ongeveer 25 miljoen Deense kroon, wat overeenkomt met 3,35 miljoen euro. Zeven personen, tussen de 25 en 45 jaar, zijn gearresteerd op verschillende plaatsen op het eiland Seeland, meldt de politie in Kopenhagen.

De politie gaf geen verdere details over het verloop van het onderzoek en de beschuldigingen tegen de opgepakte personen. Zij werden achter gesloten deuren voorgeleid.



De actie maakt deel uit van een lopend onderzoek van politiediensten van verschillende landen tegen georganiseerde drugssmokkel in Scandinavië. De Scandinavische landen zijn een lucratief doelwit voor drugssmokkelaars. In oktober werden in Noorwegen nog drie mannen opgepakt die met een klein vliegtuig uit Duitsland zonder toestemming op een vliegveld in Kjeller, nabij de hoofdstad Oslo, waren geland. Aan boord trof de politie 50 kilogram hasj en pillen aan.

