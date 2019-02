Deense politie jaagt op ontsnapte kangoeroe KVDS

17 februari 2019

10u26

Bron: Belga 0 De Deense politie heeft een bizar opsporingsbericht verspreid. Op Twitter liet ze weten op zoek te zijn naar een kangoeroe en ze vraagt daarvoor de hulp van de bevolking.

De wallaby, een kleine kangoeroe, ontsnapte volgens de politie van Jutland, uit een privéwoning in Rødding. "Hij ging er zaterdagavond rond 20 uur vandoor", zei politieman Henrik Sønderskov op de televisie. "Als iemand een kangoeroe ziet, is de kans groot dat het om het gevluchte dier gaat", voegde hij er nog aan toe.





Het is niet de eerste keer dat een kangoeroe ervandoor gaat in de betrokken regio in Denemarken, niet ver van de Duitse grens. In juli 2018 verdween daar al een keer een dier. Het werd na een halve dag teruggevonden.

Hvis du mener, at du har set en kænguru omkring Øster Linnet v/Rødding, kan den være god nok. Vi efterlyser en privatejet Wallaby kænguru, der er undsluppet fra bopælen i Øster LIndet. #politidk Sydjyllands Politi(@ SjylPoliti) link