Deense politie beboet voor het eerst vrouw wegens dragen van nikab in publieke ruimte TTR

04 augustus 2018

16u51

Bron: BBC 0 De Deense politie heeft voor het eerst een vrouw, die aan het winkelen was in Horsholm, een boete gegeven omdat ze weigerde haar nikab uit te trekken. Sinds woensdag is in Denemarken een wet in werking getreden die het dragen van een volledige sluier in de publieke ruimte verbiedt.

Een 28-jarige moslimvrouw was gisteren aan het winkelen in Horsholm toen een onbekende vrouw haar tegenhield en haar nikab - een sluier waarbij enkel de ogen zichtbaar zijn - aftrok. Dat meldt David Borchersen, een woordvoerder van de politie in Kopenhagen. Een politiepatrouille merkte de commotie op en ging vervolgens poolshoogte nemen.

"Toen we arriveerden had de vrouw haar nikab al opnieuw aangetrokken", aldus de woordvoerder van de politie. De agenten vroegen de moslimvrouw meermaals haar sluier uit te trekken, maar die weigerde te gehoorzamen. Na een verhitte discussie gaf de politie de twintiger een boete van 1.000 kronen (134 euro): de eerste boete sinds de wet woensdag in werking is getreden.



Ook de andere vrouw werd beboet wegens het verstoren van de openbare orde.

Protest

In de Deense hoofdstad demonstreerden woensdag honderden mensen tegen het verbod. Zij zien in de wet een schending van de keuzevrijheid van vrouwen, terwijl de voorstanders er een middel in zien voor een betere integratie van moslims in de Deense samenleving.

Niet alleen het dragen van boerka’s en nikabs in openbare ruimten zijn verboden. Ook maskers, helmen en nep-baarden die het gezicht te veel bedekken vallen onder het verbod.