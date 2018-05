Deense minister wil dat moslims niet werken tijdens ramadan: "Dat kan gevaarlijk zijn voor ons allemaal" SVM

21 mei 2018

12u21

Bron: Belga 0 De Deense minister van Immigratie en Integratie Inger Stojberg heeft moslims opgeroepen om verlof te nemen tijdens de ramadan om de veiligheid op het werk te garanderen. Haar verklaringen over buitenlanders hebben wel al vaker voor ophef gezorgd.

"Ik wil de moslims oproepen om verlof te nemen tijdens de ramadanmaand om negatieve gevolgen voor de rest van de Deense samenleving te voorkomen", schrijft Stojberg in een column die gepubliceerd werd door roddelblad BT. "Ik vraag me af of een religieus gebod om een 1.400 jaar oude zuil van de islam na te leven verenigbaar is met de samenleving en de arbeidsmarkt die we in 2018 in Denemarken hebben."

De minister vreest naar eigen zeggen de effecten van het vasten op de "veiligheid en productiviteit". Als voorbeeld noemt ze buschauffeurs die meer dan tien uur niet gedronken of gegeten hebben. "Het kan gevaarlijk zijn voor ons allemaal", waarschuwt ze.

Strenge migratiepolitiek

De 45-jarige Stojberg maakt deel uit van de centrumrechtse en liberale partij Venstre van premier Lars Lokke Rasmussen. Sinds 2015 is ze verantwoordelijk voor de erg strenge migratiepolitiek van Denemarken. Dat maakt haar tegelijkertijd controversieel én populair.

De meest controversiële maatregel tot nu toe is de 'juwelenwet'. Die laat de politie toe om juwelen, geld en andere waardevolle voorwerpen van migranten in beslag te nemen. Bedoeling was om asielzoekers zo zélf te laten bijdragen voor hun verblijf in Denemarken. De wet zorgde voor heel wat ophef bij de Deense oppositie en in het buitenland.