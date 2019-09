Deense luchthaven geëvacueerd wegens vondst verdacht voorwerp

10 september 2019

De Deense politie heeft vandaag een deel van de luchthaven van Aarhus geëvacueerd nadat een verdacht voorwerp werd aangetroffen. "Na het vinden van een verdacht voorwerp, hebben we uit veiligheidsoverwegingen beslist het grootste deel van de luchthaven van Aarhus te sluiten en hebben we de mensen geëvacueerd, terwijl we verder onderzoek voeren", aldus de politie.