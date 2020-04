Deense kappers overrompeld na versoepeling lockdown: “Zitten al drie weken vol” Joeri Vlemings

21 april 2020

10u38

Bron: BBC 10 Voor het eerst in een maand tijd mogen de Denen weer naar de kapper, na een versoepeling van de coronamaatregelen in het Scandinavische land afgelopen vrijdag. En dat zullen de kapperszaken geweten hebben! Sommige zijn al tot drie weken volgeboekt. Een voorsmaakje voor ons land?

Vrijdag maakte de Deense overheid bekend dat kappers de deuren weer mochten openen. Dat zorgde voor een rush op een kappersbeurt. “Het is erg druk”, zegt Phil Olander, die zijn zaak in het centrum van Kopenhagen heeft. Zijn reserveringssysteem crashte. “We zitten helemaal vol voor de komende twee weken”, aldus Olander. Een vrouwelijke collega van hem klopt overuren en heeft zelfs op die manier de eerste drie weken al geen plaatsje meer vrij in de agenda.

Uiteraard moeten de kappers voorzorgsmaatregelen nemen om hun gezondheid en die van hun klanten niet in gevaar te brengen. “Tussen twee klanten door moeten we poetsen. Dat betekent alles ontsmetten: de stoel, het gereedschap, alles van de deurklink tot de betalingsterminal. Dat is veel extra werk.”

Mondmasker

De wachtruimte is ook aangepast om meer plaats te creëren en ze voorziet geen ‘boekskes’ meer voor de klanten. Kapster Ayse Akkaya draagt een mondmasker en een spatscherm tijdens het werk. Maar zij is blij dat ze weer open kan na een maand zonder inkomen. Ze merkt wel dat oudere klanten voorlopig nog wegblijven.

Denemarken was een van de eerste landen in Europa om in lockdown te gaan en is nu ook bij de eerste om de maatregelen weer stelselmatig te lossen. De grenzen blijven gesloten en met meer dan tien mogen mensen niet samenkomen. Vrijdag buigt in ons land de Nationale Veiligheidsraad zich over eventuele versoepelingen van de lockdown.

