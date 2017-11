Deense jihadist moet zes jaar naar de cel en wordt dan het land uitgezet EB

14u12

Bron: DPA, ANP 0 Photo News De hoogste Deense rechter heeft een 25-jarige Syriëganger zijn Deense staatsburgerschap afgenomen. De in Denemarken geboren en getogen man had naast de Deense ook de Turkse nationaliteit. De man kreeg zes jaar gevangenisstraf en moet het land uit als hij die heeft uitgezeten, zei een woordvoerder van de rechtbank.

Volgens het Deense persbureau Ritzau is het voor het eerst dat een geboren Deen zijn staatsburgerschap verliest. De man was in 2013 en 2015 naar Syrië gereisd om zich bij IS aan te sluiten. Daar onderging hij wapentraining. Bovendien had hij volgens de rechter geprobeerd IS financieel te ondersteunen en had hij de terreuraanslag van 2015 in Kopenhagen openlijk geprezen.