Deense duikbootbouwer geeft toe dat hij lichaam van journaliste in stukken heeft gezaagd ADN

14u10

Bron: ANP 5 afp De Deense uitvinder en duikbootbouwer Peter Madsen blijft ontkennen dat hij de Zweedse journaliste Kim Wall heeft vermoord. Wel heeft hij zijn verklaring over haar dood weer veranderd. Hij geeft nu toe haar lichaam in stukken te hebben gezaagd en in zee te hebben gedumpt.

Madsen verklaarde tegen de politie dat Wall in zijn duikboot overleed door koolmonoxidevergiftiging, terwijl hij buiten op het dek was. Eerder beweerde hij de journaliste aan wal te hebben afgezet, later zei hij dat ze een zwaar luik op haar hoofd had gekregen.

Wall werd op 11 augustus als vermist opgegeven toen ze niet terugkwam van een interview met Madsen. Haar naakte romp werd op 21 augustus in een baai bij Kopenhagen gevonden. Later werden ook haar hoofd en ledematen gevonden in een verzwaarde tas. Madsen (46) blijft vrijwillig twee weken langer in voorarrest, zo liet zijn advocaat vandaag weten. Eigenlijk zou de rechter zich morgen over verlenging buigen.

afp

AP