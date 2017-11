Deense 'clitorisverzamelaar' schuldig aan 36 misdrijven Annick van der Peet

19u24

Bron: BBC 3 AFP Peter Frederiksen in de rechtszaal. Een 65-jarige Deense man, die in een koelkast in zijn woning in Zuid-Afrika verschillende afgesneden vrouwelijke genitaliën bewaarde, is schuldig bevonden aan 36 misdrijven, waaronder het bezit van kinderporno, het voorbereiden van een moord en verkrachting. Genitale verminking van vrouwen werd echter niet bewezen, meldt de Britse BBC.

De Zuid-Afrikaanse politie vond twee jaar geleden 21 stukjes genitaliën van in totaal zeven vrouwen in de vriezer van de Deense ex-wapenhandelaar Peter Frederiksen in zijn woning in Bloemfontijn. Alle lichaamsdelen waren in plastic tassen gestopt en gelabeld met de datum, de naam van de betreffende vrouw en haar woonplaats.

Frederiksen, die ook gezocht werd in verband met illegale wapenhandel, werd na de vondst direct gearresteerd. Zijn proces moest hij in gevangenschap afwachten. Ondertussen kwamen er steeds meer aanklachten jegens de man naar boven. Zo was hij in het bezit van naaktfoto's van minderjarige meisjes en zou hij een vrouw hebben verkracht, aldus het Zuid-Afrikaanse News24.

Zijn vrouw, Anna Matseliso Molise, ging akkoord om te getuigen tegen haar man, maar werd een maand na dit akkoord doodgeschoten buiten haar woning in Maseru, Lesotho. Ook hiervan werd Frederiksen verdacht. Hij zou haar moord vanuit de gevangenis gearrangeerd hebben.

Hiaat in de wet

Uiteindelijk werd Frederiksen, die in de Zuid-Afrikaanse media de 'clitorisverzamelaar' wordt genoemd, gisteren in de Zuid-Afrikaanse rechtszaal schuldig bevonden aan 36 van de 38 beschuldigingen. Hij kon echter niet schuldig worden bevonden aan genitale verminking van vrouwen vanwege een hiaat in de Zuid-Afrikaanse wet. Volgens de rechter kan het verwijderen van menselijk weefsel zonder toestemming van de persoon niet als illegaal worden beschouwd.

De definitieve strafuitspraak is over twee weken. Volgens het Deense Ekstrabladet hangt Frederiksen een straf van 25 jaar boven het hoofd.