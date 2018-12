Deense (24) en Noorse (28) gruwelijk vermoord in Marokko, verdachte opgepakt mvdb

18 december 2018

12u09

Bron: ANP 31 De Marokkaanse politie heeft een verdachte van de moord op twee jonge vrouwen uit Denemarken en Noorwegen opgepakt. Plaatselijke media meldden dat de politie nog zoekt naar twee andere verdachten.

De twee toeristen van 24 en 28 jaar werden maandag dood aangetroffen in de buurt van Imlil in het Atlasgebergte, circa 55 kilometer ten zuiden van de stad Marrakesh.



De 24-jarige Deense is de keel doorgesneden en de Noorse zou ook zo zijn vermoord. Volgens de media vonden Franse alpinisten de twee slachtoffers in hun tent in een afgelegen gebied in de bergen. Het Atlasgebergte is erg hoog in de regio en vanuit Imlil maken veel toeristen bergtochten, bijvoorbeeld naar de berg Toubkal, die meer dan 4.160 meter hoog is.