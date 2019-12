Deens grenshek tegen wilde zwijnen is klaar mvdb

02 december 2019

13u40

Bron: ANP 0 Na tien maanden bouwen heeft Denemarken zijn omstreden hek tegen wilde zwijnen langs de grens met Duitsland voltooid. Deze ochtend bevestigden bouwvakkers het laatste deel van het hek bij de grensovergang Sofiedal zo'n 20 kilometer ten noordwesten van het Duitse Flensburg. Daarmee is het Deense bouwproject voltooid, dat bijna 70 kilometer van de Baltische Zee naar de Noordzee loopt.

Sinds eind januari hadden de Denen aan het wildezwijnenhek gebouwd. Het bouwwerk kostte slechts ongeveer 6 miljoen in plaats van de oorspronkelijk geschatte 11 miljoen euro. Volgens de autoriteiten heeft het hek twintig permanente openingen als grensovergang en waterloop. Daar moet door middel van geuren worden voorkomen dat de zwijnen de grens overschrijden. Voor wandelaars zijn er ook poorten en kleine trappen langs het hek.



Het wildzwijnhek is een van de maatregelen die Denemarken inzet om zijn belangrijke en winstgevende varkensfokkerij tegen de Afrikaanse varkenspest te beschermen. Deze ziekteverwekker had recentelijk in Polen toegeslagen. Veel mensen in de hechte Duits-Deense regio beschouwen het hek echter als een hindernis en een symbool van marktafscherming. Het effect van het hek wordt ook door experts in twijfel getrokken.

