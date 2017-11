Deens geradicaliseerd tienermeisje krijgt 8 jaar cel voor terreurplannen EB

14u25

Bron: The Local 0 Thinkstock Illustratiefoto. Ze was pas vijftien toen het geradicaliseerde Deense 'Kundbymeisje' in januari van vorig jaar gearresteerd werd voor het plannen van bomaanslagen op haar vroegere school en op een Joodse school in Kopenhagen. In eerste aanleg werd het meisje veroordeeld tot zes jaar opsluiting. Het beroepshof maakte daar gisteren acht jaar van.

Haar straf werd verzwaard omwille van de ernst van de feiten, oordeelde de rechtbank in Østre. Bovendien heeft het 'Kundbymeisje' - Kundby is de plaats waar ze woonde, haar identiteit wordt niet vrijgegeven - zich zwaar misdragen tijdens de eerste maanden van haar opsluiting. Zo heeft zij een begeleider neergestoken met een spiegelscherf.

Chemische experimenten in de kelder

De tiener werd in januari van vorig jaar - ze was toen 15 jaar - gearresteerd nadat haar ouders naar de politie waren gestapt. Zij hadden gemerkt dat hun dochter 'verdachte chemische experimenten' uitvoerde in de kelder. Speurders vonden daar flessen met waterstofperoxyde, citroenzuur, aceton en onbekende vloeibare substanties in een metalen emmer. De 'ingrediënten' volstonden volgens experten evenwel niet om een gevaarlijke bom van te maken.

Bekeerlinge

In haar ouderlijke woning werden tevens notities gevonden waaruit blijkt dat het meisje plannen had om bomaanslagen te plegen op haar vroegere lagere school en op een Joodse school in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Het meisje had zich tot de islam bekeerd en was blijkbaar snel geradicaliseerd. Er zijn ook bewijzen gevonden waaruit blijkt dat ze sympathieën had voor terreurgroep IS.