Deens containerschip met 113 migranten mag in Italië aanleggen

26 juni 2018

Bron: Belga 3 Een Deens containerschip met 113 geredde migranten aan boord mag na dagenlang wachten in Italië aanleggen. De burgemeester van de Siciliaanse stad Pozzalla verklaarde aan het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA gisterenavond dat minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini het schip Alexander Maersk de haven laat binnenvaren.

"We zullen deze mensen met dezelfde menselijkheid opvangen als altijd", zei burgemeester Roberto Ammatuna. "Vandaag is een belangrijke dag, want dit toont dat solidariteit nog steeds een verbreid gevoel is."

Het schip van rederij Maersk pikte vrijdagnacht 113 migranten op in de Middellandse Zee. De voorbije dagen wachtte het vruchteloos op toelating om te mogen aanleggen. Salvini, de leider van de extreemrechtse Lega Nord, wil alle hulporganisaties weren uit de Italiaanse havens.

Zo wacht het Duitse schip Lifeline, met 230 migranten aan boord, sinds donderdag om aan wal te mogen gaan. Ook andere landen weigeren de Lifeline de toegang.