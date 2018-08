Deel van Morandi-brug dat boven huizen hangt, maakt vreemde geluiden: brandweer staakt werk, toegang tot woningen opgeschort HR ADN

20 augustus 2018

12u29

Bron: ANP, Belga 8 Uit veiligheidsoverwegingen hebben Italiaanse brandweerlieden hun werkzaamheden bij een deel van het ingestorte viaduct in Genua vandaag gestaakt. Meerdere woningen onder de ingestorte snelwegbrug zijn ook niet meer toegankelijk. De reden: h et brugdeel dat nog boven de ontruimde huizen hangt, maakt vreemde geluiden.

Luca Cari, de woordvoerder van de brandweer, benadrukt dat het gaat om een voorzorgsmaatregel door de kraakgeluiden. "De geluiden zijn anders dan degenen die we de voorbije dagen gehoord hebben", zegt hij.

De mensen die geëvacueerd werden uit de appartementsgebouwen die zich onder de brug bevinden, mogen voorlopig onder geen beding naar hun woningen om spullen op te halen, de opruimingswerken van de brandweer zijn stilgelegd.



De eerste gedupeerde families krijgen vandaag overigens een nieuw verblijf. Dat kondigde de regiopresident van Ligurië, Giovanni Toti, aan op Twitter. Binnen acht weken wil hij alle ruim 500 benadeelde Genuezen onderdak bieden. Daarvoor zijn ongeveer 150 appartementen nodig.

De Morandi-brug, een 51 jaar oude structuur, stortte dinsdag in. Meer dan 30 auto's en vrachtwagens vielen omlaag van een hoogte van 45 meter. Zeker 43 mensen zijn om het leven gekomen.

De Italiaanse regering acht de privéonderneming Autostrade per l'Italia, de beheerder van de brug, verantwoordelijk voor de ramp. Maar de discussie over de schuldvraag blijft nog volop woeden. Het Italiaanse weekblad L'Espresso heeft zelfs aangeklaagd dat de regering en Autostrade per l'Italia al maandenlang op de hoogte zouden geweest zijn van de problemen met de brug. Tijdens een vergadering die op 1 februari plaatsvond, zou de beheerder gewaarschuwd hebben dat sommige draagconstructies met "10 tot 20 procent" gedegenereerd waren. Toch hebben de regering noch Autostrade per l'Italia maatregelen genomen om het verkeer over de brug te beperken, aldus L'Espresso.

De Italiaanse professor Antonio Brencich, een ingenieur die aanwezig was bij het overleg, spreekt dat echter tegen. Volgens hem werd toen wel meegedeeld dat de kwaliteit van het staal in de met beton omsloten steunkabels er in twee van de drie pilaren op achteruit was gegaan, maar dat het ging om een daling met "acht tot vijftien procent". De experts van Autostrade verzekerden dat dit geen gevolgen had voor de stabiliteit van de brug.

"We zagen de documenten. We hoorden van Autostrade dat de brug toch nog veilig was en we hoorden dat ze van plan waren om verstevingswerken uit te voeren. Daarop hebben we een positieve evaluatie gegeven voor hun project", zegt Brencich. Volgens dat project zouden er later dit jaar voor 20 miljoen euro werken uitgevoerd worden aan de steunkabels van de twee pilaren. Het is een van die pilaren die het dinsdag begaf. De derde pilaar werd al in de jaren negentig aan werken onderworpen.

Brencich zegt dat er "duidelijk iets is fout gegaan", maar dat er geen elementen waren die wezen op een mogelijke instorting.