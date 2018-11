Deel van migrantenkaravaan komt toe aan grens VS-Mexico, maar krijgt vijandig onthaal kv

15 november 2018

19u30

Bron: Belga, Reuters 3 Meer dan 1.500 migranten die deel uitmaken van de migrantenkaravaan die al weken onderweg is van Latijns-Amerika naar de Verenigde Staten, zijn vandaag aangekomen in het Mexicaanse Tijuana, aan de grens met de Verenigde Staten. Dat heeft een journalist van het Franse persagentschap AFP ter plaatse vastgesteld.

Een deel van de karavaan heeft beslist om de tocht niet meer te voet verder te zetten maar op bussen te stappen richting VS. Vanochtend kwamen 22 bussen met aan boord telkens een vijftigtal migranten aan in Tijuana. Zij voegden zich bij de 800 migranten die sinds zondag de stad in kleine groepjes zijn binnengesijpeld.

Maar in Tijuana worden de migranten, die de voorbije weken al continu gedemoniseerd werden door de Amerikaanse president Donald Trump, niet met open armen ontvangen. Een twintigtal inwoners van een rijke buurt in Tijuana benaderde de karavaan gisteravond en riep de migranten op om terug te keren naar hun thuisland, terwijl ze hen bekogelden met stenen. “Trap het af”, riepen ze naar een kamp van Hondurezen nabij de grens. De migranten riepen terug en de confrontatie duurde voort tot vannacht. Tientallen politieagenten kwamen ter plaatse om de orde te bewaren.

Opiniepeiling

Op enkele uitzonderingen na, heeft Mexico de Centraal-Amerikaanse migranten wel met open armen ontvangen: het land bood de deelnemers voedsel en onderdak aan in verscheidene steden op het traject. Het vijandige onthaal in Tijuana komt bijgevolg als een verrassing. “Wij zijn geen criminelen. Waarom behandelen jullie ons zo, terwijl we overal elders in Mexico wel goed behandeld werden”, riepen te migranten terug naar hun belagers. “Denk alsjeblieft aan de kinderen die hier zijn”.

Uit recente opiniepeiling blijkt dat 51,4 procent van de Mexicaanse bevolking voorstander is van het helpen van de migranten terwijl ze noordwaarts trekken. 33,8 procent is daartegen gekant. De overige respondenten hadden geen mening.

Opvangcentra overspoeld

Tijuana, een populaire badplaats voor Amerikaanse toeristen net ten zuiden van San Diego, heeft een groot aantal Amerikaanse inwoners. In 2016 vestigden 3.000 Haïtianen zich in de stad nadat ze er niet in geslaagd waren om de grens met de VS over te steken.

De aankomst van honderden migranten uit de karavaan zet de opvangcentra voor migranten, die nu al propvol zitten, echter erg onder druk. De overheid van Tijuana opende zopas een opvangcentrum voor 360 mensen. Deze week kwamen er in totaal echter al meer dan 800 mensen toe en er worden er nog zo’n 2.000 verwacht.

