Deel van dak AZ-stadion ingestort door storm

FVI

10 augustus 2019

18u11

Bron: ANP

0

De harde wind die momenteel over Nederland raast heeft enorme schade aan het AFAS Stadion van AZ in Alkmaar veroorzaakt. Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Op Twitter duiken foto's op van een deel van het dak dat is ingestort.