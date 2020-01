Deel Chinese Muur en Disneyland in Shanghai gesloten, McDonald's sluit restaurants in vijf steden LH

Chinese reisbureaus mogen van de overheid voorlopig geen binnen- of buitenlandse reispaketten meer verkopen. De autoriteiten hebben ondertussen een deel van de Chinese Muur voor bezoekers gesloten om zo verspreiding van het besmettelijke coronavirus te voorkomen. Door de uitbraak sluit fastfoodketen McDonald's zelfs alle restaurants in vijf steden in de provincie Hubei, waaronder Wuhan.

Naast Wuhan zijn ook alle vestigingen van McDonald’s in Ezhou, Huanggang, Xiantao en Qianjiang dicht. De ingreep is onder meer bedoeld om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. McDonald’s doneerde tevens 1 miljoen yuan (131.000 euro) aan de Wuhai Charity Foundation, om de strijd met het virus aan te gaan.

Het deel van de Chinese Muur in Juyingguan, op een zestigtal kilometer ten noorden van Peking, is gesloten. Voor het deel van Simatai (op ongeveer 110 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad) zijn de festiviteiten in de tempel geschrapt. Toeristen moeten in het dorp Gubai hun temperatuur laten opmeten. De Chinese Muur lokt jaarlijks 10 miljoen bezoekers.

China sluit ook veel andere toeristische trekpleisters. Zo zijn de Ming-graven in Peking, een verzameling mausolea, vanaf morgen niet meer te bezoeken. Ook kunnen mensen vanaf dan niet meer naar het Yinshan Pagoda Forest bij de Chinese hoofdstad. Verder is het Nationale Stadion in Peking, dat ook bekendstaat als het Vogelnest, dicht voor toeristen. Dat was het hoofdstadion tijdens de Olympische Zomerspelen van 2008.

De autoriteiten schrapten gisteren ook heel populaire festiviteiten die voorzien waren voor het Jaar van de Rat, dat zaterdag begint. Ook de Verboden Stad, het keizerlijke paleizencomplex dat vorig jaar 19 miljoen bezoekers lokte, is tot nader order gesloten. Het attractiepark Disneyland in Shanghai, de grootste stad van China, heeft tot nader order de deuren gesloten. Op vraag van de autoriteiten annuleerde Cirque du Soleil ook een opvoering in China.

Het ministerie van Cultuur en Toerisme heeft bepaald dat het verbod op de verkoop van die reizen in China vandaag onmiddellijk ingaat. Het is een nieuwe ingrijpende maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus.

130 miljard dollar uitgaven

De maatregel zal een aanzienlijke impact hebben op de mondiale toerismesector, want de Chinese toeristen vormen de grootste groep van buitenlandse reizigers ter wereld. Ze gaven in 2018 130 miljard dollar (zowat 118 miljard euro) uit in het buitenland.

Veel Chinezen hebben al een reis gepland of geboekt voor de nieuwjaarsvakantie die vrijdag is begonnen en voor velen meer dan een week duurt. De Chinese oudejaarsdag is in het verkeer een van de drukste dagen van het jaar. Naar schatting zeker vierhonderd miljoen Chinezen waren van plan die dag op pad te gaan.