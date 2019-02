Decennialang zocht Amy naar haar vermiste zoontje. Nu is ze zelf opgepakt Karen Van Eyken

12 februari 2019

18u09

Bron: The Washington Post 0 In 1986 beleefde Amy Elizabeth Fleming de ergste nachtmerrie die een ouder kan overkomen. Haar zoontje Yo verdween spoorloos op een vlooienmarkt in Las Vegas, maar ze gaf de hoop nooit op om hem levend terug te vinden. Meer dan dertig jaar later krijgt de zaak een verbijsterende ontknoping. Fleming is aangeklaagd op verdenking van de moord op haar zoon.

“Ik hoop alleen dat Yo zich niet zo eenzaam voelt als ik me soms voel,” vertelde Fleming in 1986 aan een lokale nieuwszender. Haar stem trilde alsof ze elk moment in tranen kon uitbarsten. De donkere kringen onder haar ogen spraken boekdelen - een dikke laag make-up ten spijt.

Haar 3-jarige zoon, Francillon Pierre, die ze liefdevol ‘Yo-Yo’ of ‘Yo’ noemde, was nog steeds vermist nadat hij op 2 augustus 1986 spoorloos was verdwenen. Uitgebreide zoekacties hadden geen enkele aanwijzing opgeleverd over wat er met het jongetje was gebeurd. De speurders waren stomverbaasd. Fleming en haar toenmalige vriend Lee Luster bleven echter hopen dat Yo nog leefde. Het koppel wees ook met een beschuldigende vinger naar de biologische papa van het kind als zou hij iets met de verdwijning te maken hebben.

“Ik zal alles doen wat nodig is om hem te vinden”, verklaarde de wanhopige moeder destijds. “Indien iemand weet waar hij is, laat het me dan alstublieft weten.” Meer dan dertig jaar later maken de speurders melding van een “buitengewone ontwikkeling” in wat tot voort kort nog een cold case was.

Afleidingsmanoeuvre

Fleming, nu 60 jaar oud, is opgepakt en aangeklaagd wegens moord. Het verhaal van de rommelmarkt was een “afleidingsmanoeuvre”, verklaarden de autoriteiten gisteren tijdens een persconferentie in Las Vegas. Het zoontje van Fleming was die zaterdagmorgen in augustus in 1986 nooit “vermist” omdat hij op dat ogenblik vermoedelijk al dood was.

“Hoewel we heel erg bedroefd zijn dat we vandaag geen goed nieuws kunnen brengen en dus helaas niet kunnen melden dat we Yo levend hebben teruggevonden, kunnen we wel stellen dat we nu een grote doorbraak in deze zaak hebben”, verklaarde Pamela Ojeda, commissaris van de politie in Las Vegas tijdens de inderhaast bijeengeroepen persconferentie.

De zaak werd in 2017 heropend nadat de autoriteiten hadden vernomen dat iemand had geprobeerd om identiteitsdiefstal te plegen door een geboorteakte op te vragen op naam van het spoorloze kind, zei rechercheur Steven Wiese, die het huidige onderzoek leidt. Het daaruit voortvloeiende speurwerk bracht nieuwe getuigen en bijkomende informatie aan het licht, waaronder brieven die Fleming en Luster met elkaar hadden uitgewisseld en waar speurders nu de hand hadden kunnen op leggen.

Brieven

“Wat er gebeurd is, was helemaal niet de bedoeling. Het spijt me, dat weet je,” schreef Fleming in één brief die volledig in stukken was gescheurd en weer aan elkaar moest worden geplakt. Nieuwe getuigen meldden zich en verklaarden dat ze Luster hadden horen huilen terwijl hij zei dat “Amy het kind had vermoord”.

Tijdens de persconferentie weigerde de politie in te gaan op de vraag of Luster eveneens zal worden aangeklaagd omdat het onderzoek nog volop bezig is. De speurders proberen immers nog steeds te achterhalen hoe Yo stierf en waar zijn lichaam zich bevindt.

“Ik hoop dat mevrouw Fleming ons dat uiteindelijk zal vertellen,’ zei inspecteur Wiese.