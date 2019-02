Decathlon annuleert verkoop van sportieve hoofddoek na storm van protest in Frankrijk Frank Renout

26 februari 2019

21u38

Bron: AD.nl 0 Sportwinkelketen Decathlon heeft in Frankrijk in allerijl de verkoop van een sportieve hoofddoek afgelast. Franse politici buitelden over elkaar om de verkoop van een ‘hijab’ in het assortiment van Decathlon te veroordelen.

Een vrouwelijk model poseerde er lachend mee: een polyester hoofddoek. Comfortabel, luchtig en niet doorschijnend, luidde de wervende tekst. Maar Franse politici hekelden het ding. ‘Sekuele apartheid', is de conclusie.



Decathlon zag daarin juist een hebbeding voor de joggende moslima. “Wij willen dat iedere vrouw kan rennen waar zij wil, onafhankelijk van haar cultuur”, liet het bedrijf vandaag weten. Maar dat was buiten de Franse politiek gerekend. “Dit getuigt van een visie op de vrouw die ik niet deel”, aldus minister van Gezondheidszorg Agnès Buzyn. “Het lijkt me beter als de hoofddoek niet wordt aangemoedigd door een Frans merk.”

Boycot

Ook de oppositie is massaal tegen de sporthoofddoek. De socialisten riepen op tot een boycot van Decathlon. De rechtse oppositiepartij Les Républicains (LR) zegt dat de ‘waardigheid en vrijheid van vrouwen’ op het spel staat. “Een Frans bedrijf legt seksuele apartheid op: walgelijk”, twitterde Valérie Boyer (LR).



De rechts-radicale politicus Nicolas Dupont-Aignan steunt een boycot van de winkelketen. “Ik wil niet dat mijn twee dochters opgroeien in een land waar de plaats van de vrouw straks net zo is als in Saoedi-Arabië.”

Sporthijab

Dat werd Decathlon allemaal te veel. Dat terwijl het niet het eerste Westerse merk is dat met een (sport)hijab komt. Eerder deden bijvoorbeeld Nike, H&M en Uniqlo dat al. Maar Decathlon zou wel het eerste Franse merk worden dat de hoofddoek opneemt in de collectie.



Aanvankelijk was deze alleen bedoeld voor de Marokkaanse markt. Maar later werd besloten om het kledingstuk ook in Frankrijk – en elders – te gaan verkopen. En dat is een bewuste keuze, zei het bedrijf nog. “Zie het maar als een maatschappelijke stellingname.” Eén die na de storm van protest en de dreigende boycot toch geen stand hield.