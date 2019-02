Debra (55) koopt ring voor 9 euro op vlooienmarkt. 33 jaar later ontdekt ze dat hij 845.000 euro waard is Karen Van Eyken

05 februari 2019

10u55

Bron: Huffington Post, The Sun 3 De ring was op de vlooienmarkt te koop tegen een spotprijs. Debra Goddard twijfelde dan ook niet lang en kocht het kleinood voor 10 pond (omgerekend 9 euro). Al die tijd bewaarde ze hem in een kist. Maar 33 jaar later besloot de nu 55-jarige vrouw om de ring te laten schatten en toen kwam de grootste verrassing van haar leven.

Debra wilde de echte waarde van de ring kennen toen haar moeder quasi al haar geld had verloren nadat ze was opgelicht door een kennis. De vrouw trok er eerst mee naar een juwelier. Ze had gehoopt op 750 pond (omgerekend 850 euro).

De juwelier bestudeerde de ring nauwgezet en liet de ring door zijn vingers glijden. Hij werd bijna onwel. “Weet je wat dit is?” vroeg hij aan Debra. “Dit is een echte diamant.” Debra was in shock en bleef de hele nacht op om naar het bijzondere juweel te staren en ze vroeg zich af wat ze moest doen.

Ze besloot om de ring te laten schatten door het Britse veilinghuis Sotheby’s. Daar werd het oordeel van de juwelier bevestigd. “Dichter in de buurt van de perfectie kon deze diamant blijkbaar niet komen”, legde Debra uit.

A CASH-strapped mum paid £10 for a boot sale “glass” ring — but it was a £740,000 diamond.

Debra Goddard, 55, kept it in a box for 33 years... https://t.co/MSPBexjxsi Julia Charnley(@ JuliaCharnley) link

De ring werd geveild voor maar liefst 740.000 pond of omgerekend 845.000 euro. Debra hield er omgerekend 537.000 euro aan over na aftrek van de commissie. De vrouw kon haar geluk niet op. “Het is karma voor alle slechte dingen die in ons leven zijn gebeurd.”

Debra die in West-Londen woont, heeft een deel van het geld gebruikt om haar 72-jarige moeder te verwennen. “Ze is op reis geweest naar Barbados en heeft Tom Jones en Celine Dion zien optreden in Las Vegas”.

De vrouw is van plan om een boek over haar belevenissen te schrijven. De opbrengst daarvan zal ze wegschenken aan het goede doel.

Bekijk ook: