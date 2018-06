Debat over migratie bezorgt EU-leiders korte nacht: "Serene sfeer" IB

29 juni 2018

01u30

Bron: Belga 0 Kort voor middernacht was op de Europese top in Brussel het debat over migratie nog steeds in volle gang. De 28 leiders hebben zich in kleine groepjes verdeeld, de Italiaanse premier Giuseppe Conte en de Franse president Emmanuel Macron hebben een onderling akkoord bereikt dat ze bij hun collega's aan het aftoetsen zijn.

Conte bewees eerder op de avond dat het hem menens is, en dat hij een akkoord over migratie wil bereiken, toen hij de goedkeuring van de conclusies over de andere besproken onderwerpen tegenhield. "Er is pas een akkoord als er een akkoord is over alles", zou hij hebben gezegd.

Serene sfeer

De discussie gaat over de manier waarop migranten en vluchtelingen in Europa opgevangen moeten worden. Er wordt gesproken over de "modaliteiten" van centra op Europees grondgebied en de door voorzitter Donald Tusk voorgestelde ontschepingsplatforms buiten de EU, weet een goed ingelichte bron. De sfeer rond de tafel zou "sereen" zijn.