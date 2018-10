Dealers leveren met drones voor 620.000 euro drugs af in Britse gevangenissen HR

26 oktober 2018

19u48

Bron: Belga 0 In Engeland is een bende opgerold die met drones op grootschalige wijze drugs in de gevangenis smokkelde. De vijftien bendeleden zouden verantwoordelijk zijn voor minstens 55 leveringen aan strafinstellingen in Birmingham, Wolverhampton en Liverpool. De totale straatwaarde van de drugs, waaronder cannabis, amfetamine, crack en heroïne, schommelt rond de 620.000 euro.

Ook anabole steroïden, gsm's en sim-kaarten werden per illegale luchtpost naar de gevangenis gebracht, aldus de politie. Het is een van de grootste zaken in zijn soort in Groot-Brittannië. De bende was er over 14 maanden in geslaagd porties van 1 tot 1,5 kilo over de gevangenismuren te sturen. Elf drones stortten te pletter of werden voor ze terug konden opstijgen door de politie in beslag genomen.

Lucratief

In de cel van een van verdachten troffen de ambtenaren bij een doorzoeking drugs ter waarde van meer dan 20.000 euro aan. Achter de gevangenismuren brengen drugs de dealers vaak het viervoudige op van de normale straatwaarde.

Verouderde en overvolle gevangenissen zijn in Groot-Brittannië een groot probleem. Er wordt ook geklaagd over slecht eten, gebrek aan hygiëne en personeelstekort. De voorbije jaren waren er door de precaire omstandigheden herhaaldelijk opstanden van de gedetineerden.