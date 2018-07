Dealers doen zich voor als agenten en stelen 1,7 ton hasj van andere drugsbendes mvdb

16 juli 2018

07u04

Bron: BFMTV 0 De Guardia Civil heeft een Spaans-Franse drugsbende opgerold die op een uitgekiende manier te werk ging. De groep stal voor meer dan 1,7 ton hasj van andere drugsbendes en deed zich daarbij voor als politieagenten, maakte het Spaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag bekend.

Zeven leden zijn gearresteerd in de Andaloesische provincies Cádiz en Malaga. De arrestanten hebben de Spaanse of Franse nationaliteit. De speurders namen naast de 1,7 ton hasj ook vuurwapens, politie-uitrustingen, valse identiteitspapieren en een geavanceerd duplicatiesysteem voor autokentekenplaten in beslag. De Guardia Civil kreeg bij de arrestaties actief de hulp van de Franse ordediensten. De drugscriminelen verkochten de hasj in Spanje en Frankrijk. Hoe lang de groep al aan het werk was, is niet bekend.

Zeker veertig procent van de drugs die naar Spanje wordt vervoerd komt via de uiterst zuidelijke provincie Cádiz het land binnen, stellen onderzoekers. De arme regio grenst aan de Straat van Gilbraltar en ligt vlak bij Marokko. Mensen- en drugshandelaars opereren er steeds openlijker. De Spaanse overheid stuurde in het verleden al politieversterkingen naar de regio.