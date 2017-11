Deal van Hillary Clinton die Sanders mogelijk de das omdeed lva

01u00

Bron: NBC News 0 REUTERS Gisteren tweette de Amerikaanse president Donald Trump dat de "Democraten, geleid door de legendarische corrupte Hillary Clinton, gesjoemeld hebben met de voorverkiezingen". Die tweet kwam naar aanleiding van de uitspraak van de democratische senator Elizabeth Warren dat Clinton en haar campagne de strijd met concurrent Bernie Sanders zodanig hebben gemanipuleerd dat hij niet meer kon winnen. Gisteravond plaatselijke tijd werden de details van een deal tussen een Nationaal Democratisch Comité en Hillary Clinton's campagne bekendgemaakt, die meer licht werpen op hoe Clinton de verkiezingen onrechtmatig zou hebben beïnvloed.

Hillary Clinton en haar campagne sloten in augustus 2015 een deal met het Nationaal Democratisch Comité die het mogelijk maakte invloed uit te oefenen op de beslissingen van het comité. In ruil voor fondsen, zou de campagne van Clinton, Hillary for America (HFA), een zegje krijgen in het bestuur van het NDC, dat op dat moment krap bij kas zat. HFA kreeg zo inspraak in het personeelsbeleid en de boekhouding en kreeg toegang tot alle gegevens, informatie en onderzoek van het NDC.



Het akkoord tussen HFA en het NDC stipuleerde dat de regelingen slechts invloed mochten hebben op de eigenlijke verkiezingen en niet op de nominaties binnen de partij. Ook stond er in het akkoord te lezen dat ze aanvaarden dat andere kandidaten een soortgelijke deal met het NDC sluiten en dat er dus geen sprake was van exclusiviteit.

Photo News Bernie Sanders

In de memo staat dat "niets in dit akkoord zo is bedacht dat er sprake kan zijn van inbreuk op de onpartijdigheid en neutraliteit tijdens de nominaties, waartoe het DNC verplicht is. Alle activiteiten die we onder dit akkoord zullen uitvoeren hebben uitsluitend als focus de voorbereidingen op de algemene verkiezingen en niet de Democratische voorverkiezingen."



Toch is het onduidelijk hoe het akkoord, gesloten in 2015 en dus maanden voor de nominaties begin 2016, niet al eerder de campagne van Clinton een duwtje in de rug kon geven. Zo bepaalde HFA bijvoorbeeld dat het NDC op 11 september 2015 een nieuwe communicatiedirecteur moest aanstellen en dat ze daarbij de keuze hadden tussen twee kandidaten die door HFA waren goedgekeurd.

Pocahontas just stated that the Democrats, lead by the legendary Crooked Hillary Clinton, rigged the Primaries! Lets go FBI & Justice Dept. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link