Deal tussen overheid VS en vliegmaatschappijen over leningen IB

30 september 2020

03u41

Bron: ANP 0 Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een overeenkomst met zeven grote vliegmaatschappijen in het land bereikt over leningen die banen moeten redden in de door de coronacrisis geplaagde luchtvaartsector.

American Airlines en United Airlines zijn onder de maatschappijen waarmee een akkoord is bereikt. Het is echter niet duidelijk of de leningen genoeg zullen zijn om de ontslagrondes die beide bedrijven onlangs aankondigden van de baan te krijgen.

United maakte begin deze maand bekend in oktober 16.000 banen te schrappen vanwege de financiële gevolgen van de crisis. American Airlines is voornemens 19.000 mensen te ontslaan.

Alaska Airlines, Frontier Airlines, Jetblue, Hawaiian Airles en SkyWest zijn de andere luchtvaartmaatschappijen die deel uitmaken van de leendeal met de overheid. Delta en Southwest gaven eerder aan niet mee te doen.