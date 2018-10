Deadline voor Syrische rebellen in Idlib nadert, "humanitaire ramp" loert om het hoekje AW

15 oktober 2018

11u14

Bron: Al Jazeera 1 In Idlib, de Noord-Syrische provincie en het laatste rebellenbolwerk, nadert een deadline voor de rebellen. Zij zouden vandaag moeten vertrekken om zo een gedemilitariseerde zone te creëren. De bufferzone tussen het Syrische regeringsleger en de rebellen was een compromis tussen Turkije, Rusland en Syrië. Maar die wordt nu in gevaar gebracht.

Het akkoord van Rusland en Turkije, de belangrijkste bondgenoten van Syrië, is een voorlopige en logische oplossing die de wederzijdse belangen behartigt. Het compromis werd 17 september ondertekend en diende ter vervanging van een militaire actie om de laatste bezette zone in Syrië te 'bevrijden'.



Rusland gaf toe omdat ze op die manier niet als schuldige worden aangeduid voor de bloederige gevolgen van een militair offensief. En Turkije wil de vluchtelingenstroom van het buurland intomen. Ze vingen al zo’n tweeënhalf miljoen Syrische vluchtelingen op die vaak bij de eerste stop, Turkije, aankloppen.

"We blijven vechten"

De voorwaarde voor een bufferzone is natuurlijk dat de rebellen zich ook terugtrekken, en dat zit er voorlopig niet in. Enkele uren voor hun deadline zweren ze nog op hun leven dat ze blijven vechten. Nochtans beweren de rebellen dat ze streven naar vrede: “We waarderen de inspanningen dan ook van binnen- en buitenland en hun streven naar het bevrijden en beschermen van onze regio”, zei een van de rebellen.

Maar door zich niet terug te trekken, geven de rebellen Rusland een excuus om hun militaire operatie wél uit te voeren. Tenminste in het gebied dat bestemd is als bufferzone. Dat gebied is zo’n vijftien tot twintig kilometer breed.

Laatste strijdtoneel

Idlib is het laatste strijdtoneel waar de Syrische oorlog nog woedt. Rusland en Iran steunen Syrisch president Assad en zijn voorstander van een militair offensief. Turkije streeft daarentegen naar een wapenstilstand omdat de Turkse bevolking lijdt onder de vluchtelingenstroom. Het Turks-Russisch akkoord om een bufferzone in te stellen was een overwinning voor Turkije, maar die overwinning kan Turkije wel eens duur komen te staan als de rebellen zich niet gedeisd houden vanaf middernacht.

De overeenkomst die op 17 september werd ondertekend, was niet enkel een overwinning voor Turkije maar ook voor de Verenigde Naties (VN). Die waarschuwden ook voor desastreuze gevolgen en een "humanitaire ramp" bij een militair offensief. Er wonen nog zo’n drie miljoen mensen in Idlib, die zouden afhankelijk worden van humanitaire hulp na zo’n bloedbad menen de VN.