Deadline voor Rohingya in Bangladesh nadert: sommige vluchtelingen plegen zelfmoord om niet naar Myanmar te moeten terugkeren

14 november 2018

17u10

De deadline voor de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh nadert. Over 24 uur worden de vluchtelingenkampen –waar momenteel nog meer dan 700.000 Rohingya verblijven- door legertroepen ontruimd en worden ze terug naar Myanmar gestuurd.

“Het leger bevindt zich al in alle uithoeken van de vluchtelingenkampen”, aldus Qadar, een 29-jarige Rohingya. “Andere vluchtelingen vertrekken ‘s nachts stiekem om zo verder te kunnen trekken en niet gerepatrieerd te worden.” De Rohingya willen wel terug naar hun thuisland keren maar enkel als ze erkend worden als burgers. En dat zit er momenteel nog niet in vrezen ze.



De aanwezigheid van veiligheidstroepen verdubbelde op enkele dagen tijd waardoor ook de paniek bij de leden van de moslimminderheid toeneemt. Wie niet vrijwillig wil vertrekken, zal gedwongen worden.

2.200 legale vluchtelingen

Bangladesh zal slechts 2.200 vluchtelingen toelaten tot het land wat betekent dat er honderdduizenden wanhopige Rohingya terug naar Myanmar moeten keren waar hen misschien een gruwelijk lot wacht. “We hoorden dat ze ons zullen dwingen om de grens terug over te steken. Daarom glipten we het kamp uit”, vertelt een vluchteling die eerder al door de mazen van het net wist te glippen. Anderen pleegden dan weer zelfmoord. Alles om niet terug gestuurd te worden.

Rohingya

De Rohingya zijn een moslimminderheid in Myanmar. Ze waren ooit met 1,1 miljoen mensen, maar de vluchtelingen zijn ongeveer alles wat van de bevolkingsgroep overblijft. De Rohingya werden niet erkend als officiële inwoners van Myanmar waardoor hen geen burgerrechten werden toegekend, ze staatloos waren en in een erg kwetsbare positie belandden.

In 2017 nam het geweld plots toe, al waren er in 2012 en 2016 al meer dan 100.000 mensen met geweld verdreven naar buurland Bangladesh. Maar in 2017 kwam de moslimminderheid zelf in opstand. Waarop het legen keihard terugsloeg: vrouwen werden verkracht, dorpen verwoest en volledige families werden uitgemoord. Daardoor werd de vluchtelingenstroom groter, veel groter. Op korte tijd zouden er in totaal meer dan 800.000 Rohingya op de vlucht zijn geslagen, onderweg naar het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. De Myanmarese overheid werd alvast door de VN beschuldigd van etnische zuiveringen, maar in feite heeft het leger er alle touwtjes in handen.