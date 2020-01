De zeven andere betreurde inzittenden van gecrashte helikopter: teamgenootjes van Gianna Bryant, ouders, coaches en piloot jv

De helikoptercrash in de buurt van LA, waarbij NBA-legende Kobe Bryant (41) en zijn tienerdochter Gianna (13) omkwamen, krijgt wereldwijde aandacht. Nog zeven andere inzittenden lieten helaas eveneens het leven bij het drama. Dit zijn de negen betreurde slachtoffers.

Kobe Bryant (41): basketbalspeler op rust. Hij speelde tot 2016 bij de Los Angeles Lakers, waar hij een indrukwekkende carrière van twintig jaar bij elkaar speelde. Hij richtte ook de Mamba Sports Academy in Thousand Oaks op.

Gianna Bryant (13): dochter van Kobe en zelf een veelbelovende basketbalspeelster. Ze hoopte in de voetsporen van haar vader te kunnen treden en was een talent. Ze trainde aan de sportschool die haar vader oprichtte. Vermoedelijk was het gezelschap daarnaar op weg.

Ara Zobayan: de helikopterpiloot. Volgens zijn vriend en collega, Jared Yochim, een “lieve, professionele en berekende” man, een “ongelooflijke piloot”, die ook les gaf aan anderen en die altijd “cool, kalm en beheerst” bleef.

Alyssa Altobelli: een jonge speelster uit het team van Gianna Bryant.

John Altobelli (56): de vader van Alyssa. Hij was lange tijd de hoofdcoach van het baseballteam van Orange Coast College.

Keri Altobelli: de mama van Alyssa. Het was haar schoonbroer Tony Altobelli die bevestigde dat de drie leden uit hetzelfde gezin aan boord van de helikopter zaten. Ze waren op weg naar de wedstrijd of training van Alyssa.

Christina Mauser: basketbalcoach van een meisjesploeg van de lagere privéschool in Newport Beach, waar Gianna les volgde. Mauser werkte ook voor de Mamba Academy. Haar man en zanger van de in Orange County populaire band Tijuana Dogs, Matt Mauser, liet weten dat hij en zijn kinderen - een zoon en een dochter - kapot zijn van het verlies. Hij noemde Christina Mauser “een prachtige echtgenote en mama”.

Payton Chester: ook een jeugdspeelster basketball.

Sarah Chester: de mama van Payton. Schooldirecteur Todd Schmidt roemde het gezin Chester als “geëngageerd, zorgzaam, aanmoedigend, en vol kattenkwaad en plezier, én ze hadden fantastische kinderen”. Schmidt schreef: “Terwijl de wereld rouwt om het verlies van een dynamische en menslievende atleet, rouw ik om het verlies van twee mensen die net zo belangrijk zijn... hun impact was net zo betekenisvol, hun verlies zal net zo hard worden gevoeld en onze harten zijn net zo gebroken”.