De zeespiegel stijgt, maar de Rijn staat droog: “Vroeger was hoogwater de grootste vijand, nu is dat laagwater” Sterre Lindhout

05 december 2018

13u00

Bron: de Volkskrant 0 In Katowice wordt deze week de nieuwe klimaattop gehouden. Het water in de Rijn in Duitsland staat door klimaatverandering zo laag, dat de veerpont bij Niederheimbach al tijden niet kan varen.

Te veel water, dat is waaraan de meeste mensen denken bij klimaatverandering. Zo niet veerman Michael Schnaas (54). Op deze grauwe novemberdag tuft hij noodgedwongen met een sloepje de Rijn over, van het dorp Lorch in de Duitse deelstaat Hessen, naar Niederheimbach aan de overkant. Daar ligt zijn pont, de Sint Michael, nu al een half jaar aangemeerd. Op de oprit hangt een bord: “Vaart niet vanwege laagwater.”

Schnaas klimt in de stuurhut, schuift zijn pet recht en snuift vergenoegd het scheepsparfum op van diesel, hout en vervlogen koffie. “Zelfs met een blinddoek om zou ik de geur van dit schip herkennen.” Zijn opa kocht de pont in 1954. Schnaas vaart ermee sinds hij het bedrijf in 1984 overnam van zijn vader. Zes keer per uur, zeven dagen per week. Heen en weer, door het decor van het spreekwoordelijke ‘Reisje langs de Rijn’, dat in 2018 een wat gedateerd toeristisch panorama is.

Maar nu zit Schnaas al een paar maanden duimen te draaien, net als sommige andere veerponthouders in het Rijndal tussen Mainz en Koblenz. Ze wachten op regen. Bakken regen. Want het mag dan grauw zijn, echt veel water is er nog niet uit de hemel gekomen.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN