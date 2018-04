De wraak van Poetin: cyberaanval op infrastructuur en 2.000% meer trollen Hans Renier

15 april 2018

09u37 122 De Russische president Poetin heeft de door het Westen uitgevoerde raketaanvallen op Syrië fel veroordeeld. Een escalatie van het conflict lijkt vermeden, maar toch vrezen experts een tegenaanval. Die zou er niet komen met conventionele wapens, maar met cyberaanvallen en trollen.

"Denk goed na vooraleer jullie een militaire actie ondernemen in Syrië", had Rusland vorige week nog laten weten. "Om het gevaar op oorlog af te wenden." Een reactie van Rusland op de raketaanvallen blijft voorlopig uit, maar het Westen vreest dat Rusland toch broedt op een tegenaanval. Niet met raketten, maar digitaal. Experten geloven dat hackers in Moskou nu al toegang proberen te krijgen tot belangrijke computernetwerken die de Britse infrastructuur besturen.

Dreiging op hoogste niveau

Verkeersknooppunten, watervoorziening, ziekenhuizen, energievoorziening of banken zouden het doelwit kunnen zijn van een poging het Westen te destabiliseren. Ciaran Martin, directeur van het Britse National Cyber ​​Security Center, waarschuwde enkele dagen geleden dat de dreiging op het hoogste niveau ligt. "We zijn zeer alert en proberen alles in het werk te stellen om een ​​aanval te voorkomen."

Vliegtuigcrash

Defensie-expert en professor Michael Clarke zegt dat het erg waarschijnlijk dat Rusland met cyberaanvallen reageert. "Een Russische aanval in de komende twee tot drie weken vormt een grote bedreiging. Die zal zich richten op het transportsysteem, de gezondheidszorg, of de luchtverkeersleiding. Een van de grootste zorgen is een vliegtuigcrash."

Nepnieuws

Russische hackers kunnen ook worden ondersteund door trollen die desinformatie of 'nepnieuws' de wereld insturen in een poging de Westerse autoriteiten in diskrediet te brengen. Het Pentagon heeft al laten weten dat in de nasleep van de luchtaanvallen op Syrië een 'desinformatiecampagne' is gelanceerd. "Er is een toename van 2.000 procent in Russische trollen in de afgelopen 24 uur", aldus woordvoerster Dana White. Nepprofielen op sites zoals Twitter en Facebook worden gebruikt om valse verhalen over de luchtaanvallen te delen.

Spionnen

Britse kranten spreken ook van bronnen die vrezen dat aan het Kremlin gelinkte hackers gênante informatie over ministers en parlementsleden kunnen vrijgeven. Ook wordt een sterkte toename van het aantal Russische spionnen verwacht.

Gifgasaanval

De militaire operatie van de Verenigde Staten, Groot-Brittanië en Frankrijk kwam er om het regime van Bashar al-Assad te straffen voor de inzet van chemische wapens tegen burgers in de stad Douma. Syrische regeringstroepen zouden dat bolwerk van Jaish al-Islam (Leger van de Islam) op 7 april met gif hebben bestookt, terwijl er een regeling werd gesloten over de aftocht van de strijdgroep en over de vrijlating van duizenden gevangen van Jaish al-Islam. De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben deze gemelde gifgasaanval in de nacht van vrijdag op zaterdag met meer dan honderd raketten bestraft.

Belgium strongly condemns the use of chemical weapons in #Syria. We show understanding for joint action of US, France and UK. Focus needs to be on political negotiations now in order to avoid escalation @dreynders Charles Michel(@ CharlesMichel) link

De Belgische eerste minister Charles Michel liet gisteren op Twitter weten dat hij begrip heeft voor de aanvallen tegen vermoedelijke gifgasfaciliteiten in Syrië. "De Belgische regering veroordeelt het gebruik van chemische wapens in Syrië. We tonen begrip voor de gezamenlijke actie van de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De focus moet nu gelegd worden op politieke onderhandelingen om escalatie te vermijden", luidt de tweet van de premier.