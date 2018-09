De westerse mens lijdt onder een surplus aan stress, hebzucht en jaloezie. Maar volgens de dalai lama is daar ook iets aan te doen Olaf Tempelman

17 september 2018

14u08

Bron: de Volkskrant 0 De boeddhistische geestelijke weet het zeker: het zaadje van de compassie zit in ieder van ons. Een recept tegen het surplus aan stress waar de westerse mens aan lijdt. In de Ahoy in Rotterdam wordt hij warm onthaald. "Wat adviseert u ouders van jonge kinderen?"

Het kan niet anders of het Orakel van Delphi kreeg in de oudheid minder gevarieerde vragen dan Zijne Heiligheid de veertiende dalai lama op zondagochtend in Rotterdam. Ahoy zit vol. De rijen voor de microfoon zwellen aan. Mensen die van heinde en ver zijn toegestroomd vragen Zijne Heiligheid – per abuis ook geadresseerd als 'Zijne Majesteit' en 'Zijne Eerlijkheid' – onder meer of je muggen mag doden ("als een uitzonderlijke situatie het rechtvaardigt"), hoe hij kijkt naar het Israëlisch-Palestijnse conflict ("bezorgd"), wat er na onze dood met onze geest gebeurt ("er is geen begin en geen einde"), wat hij ouders van jonge kinderen adviseert ("maximale liefde") en hoe je van de romantische liefde een succes maakt. "Dat vraagt u aan de verkeerde", antwoordt ’s werelds beroemdste boeddhist, al 83 jaar celibatair.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN