De wereld kreunt onder de hitte: Zuid-Korea noteert hoogste temperatuur ooit en Zweden krijgt nieuwe hoogste berg door smelten van ijs bvb

01 augustus 2018

14u57

Bron: Belga 0 Niet alleen bij ons, maar ook in andere delen van de wereld vliegen de temperaturen de pan uit. Zuid-Korea kreunt al meer dan twee weken onder de extreme zomerhitte, daar werd vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Ook in Zweden is het zweten dezer dagen. H et ijs van de gletsjer op de zuidelijke top van de Kebnekaise - tot nu toe bekend als het hoogste punt van Zweden - smelt zo snel dat de noordelijke top van het massief het nieuwe dak van Zweden wordt.

Met 41 graden Celsius werd deze namiddag in Hongcheon in het noordoosten van het land de tot dusver hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen ruim honderd jaar geleden genoteerd. Daarmee werd het record van het hele Koreaanse schiereiland uit 1942 overtroffen, toen de temperatuur in de stad Daegu 40 graden had bereikt. In Seoel steeg het kwik vandaag naar 39,6 graden, de hoogste temperatuur ooit in de hoofdstad gemeten. De weerdeskundigen menen dat het vermoedelijk tot vrijdag extreem warm zal blijven.

Bijna het hele land in het noordoosten van Azië is door de hittegolf getroffen. Zelfs tijdens de nacht zakt het kwik nauwelijks onder de 30 graden, zodat de Koreanen "tropische nachten" meemaken. De hittegolf veroverde het land na het einde van de moesson op 11 juli. Normaal eindigt het regenseizoen veel later.

Zwedens nieuwe hoogste berg

De hitte bereikte de voorbije weken zelfs het noorden van Zweden, met gevolgen voor liefhebbers van aardrijkskundige lijstjes. Zij moeten deze week wellicht de ranglijst van de hoogste toppen van Zweden aanpassen. Volgens berekeningen van onderzoekers van de universiteit van Stockholm steekt de noordelijke top van de Kebnekaise, die uit vaste rotsen bestaat, de nabijgelegen zuidelijke top deze week voorbij. "Ik zag nog nooit zoveel sneeuw smelten op de zuidtop als deze zomer", zegt onderzoekster Gunhild Rosqvist. Zij doet al jaren metingen van de zuidelijke top van de berg in Lapland voor onderzoek naar de klimaatverandering. De laatste twintig jaar is de gletsjer gemiddeld met een meter per jaar gesmolten.

Op 2 juli lag de zuidtop nog 2.101 meter boven zeeniveau. Op 31 juli was dat gedaald tot 2.097 meter. "In die tijd is dus vier meter sneeuw weggesmolten, of 14 centimeter per dag. Het gaat nu geweldig snel. Deze warme zomer zal een recordverlies van sneeuw en ijs op de bergen teweegbrengen", aldus Rosqvist. De zuidtop meet 2096,8 meter. Het verschil bedroeg dinsdag dus amper 20 centimeter. Dat zou op een dag weggesmolten zijn, waardoor Zweden een nieuwe hoogste top krijgt.