De wekenlange queeste van arts om getest te kunnen worden in VS tart elke verbeelding Karen Van Eyken

26 maart 2020

17u26

Bron: BBC 0 Ze hoest. Ze heeft koorts. Ze voelt pijn aan haar long. De Amerikaanse Claudia Bahorik (69), nota bene zelf arts, heeft alle symptomen van het coronavirus. Ze loopt er al een maand mee rond zonder enige beterschap, maar een test blijft uit. Dit is de queeste van een vastberaden Amerikaanse arts, die diverse klinieken heeft bezocht en zelfs een senator heeft gecontacteerd om uit te zoeken of ze besmet is met het coronavirus.

Het begint tijdens de laatste week van februari. Bahorik uit Bernville in de staat Pennsylvania is naar New York gereisd samen met haar nichtje, en kort daarna krijgt ze last van hoest en koorts, hoewel de symptomen vervolgens lijken af te nemen.



Dus houdt ze zich aan haar agenda zoals gepland: ze zetelt in een jury , woont de begrafenis van een vriend bij en reist naar Washington DC voor een medische afspraak.



Hoewel ze niet met zekerheid weet wanneer ze exact besmet raakte, wordt de vrouw begin maart erg ziek. “Op 9 maart hoestte ik zo hard dat ik nauwelijks nog kon stappen, en op dat moment begon ik te vermoeden dat ik het coronavirus had”, vertelt ze.



En zo begon een ware queeste om getest te kunnen worden.



9 maart: bezoek huisarts

Bahorik heeft een afspraak met haar huisarts die het ermee eens is dat ze een coronatest moet ondergaan. Het protocol van het lokale gezondheidssysteem vereist echter dat hij eerst een grieptest, een test op RSV (respiratoir syncytieel virus), een foto van de longen en wat laboratoriumwerk moet uitvoeren om andere mogelijkheden uit te sluiten. Ze gaat naar huis om die resultaten af ​​te wachten.

10 maart: coronatest geweigerd

De huisarts informeert haar dat hoewel de tests andere oorzaken uitsluiten, het ‘Pennsylvania Department of Health’ geen toestemming geeft om een test te laten doen.

Ze voldoet blijkbaar niet aan de criteria: zo zou ze niet zijn blootgesteld aan iemand die positief is getest op coronavirus en is ze de afgelopen tijd niet naar een risicogebied gereisd.

Belt zelf naar functionarissen en politicus

Bahorik voelt zich gefrustreerd en nog zieker. Ze belt naar het gezondheidsdepartement van de staat. Ondanks het vertonen van symptomen, en gezien haar leeftijd en eerdere longontstekingen, wil men van geen test weten.

Wannneer ze protesteert, stelt een verpleegster voor dat ze met congreslid Bob Casey praat. Daarop belt ze naar het kantoor van senator Bob Casey, waar ze het advies krijgt om contact op te nemen met het gezondheidsdepartement. Terug naar af dus.

15 maart - begeeft zich naar testlocatie

Na een aantal vreselijke ziektedagen verneemt Bahorik dat er acht testlocaties voor het coronavirus zijn in het naburige district Lehigh Valley. Het is een uur rijden en ze voelt zich zwak, maar besluit toch om naar het testcentrum in Macungie (eveneens in Pennsylvania) te gaan.

Test opnieuw geweigerd

Opnieuw wordt haar verteld dat ze geen test kan ondergaan omdat ze niet naar een risicoland is gereisd of in contact is geweest met iemand die besmet was.

Bahorik was ooit arts bij de reservemacht van het Amerikaanse leger en neemt contact op met het ziekenhuis van de veteranen. Ze zullen haar vertellen dat ze geen Covid-19-testkits hebben.

In dit stadium is de pijn op de borst en het hoesten aanzienlijk verergerd.

17 maart - naar de eerste hulp van het ziekenhuis

Claudia Bahorik belt opnieuw naar haar huisarts. Ze krijgt te horen dat ze zich naar de spoedafdeling van het nabijgelegen St Joseph’s hospitaal moet begeven, waar de verantwoordelijke arts haar heeft verzekerd dat ze een coronatest kan ondergaan.

In het ziekenhuis moet ze ook nog een griep- en RSV-test doen, maar deze keer laat de nieuwe longfoto uitschijnen dat ze nu longontsteking in haar linkerlong heeft ontwikkeld.

Krijgt eindelijk coronatest

De vrouw krijgt een test, maar de afname doet haar neus bloeden waardoor het staafje met bloed is bedekt. Ze wordt met antibiotica naar huis gestuurd en krijgt te horen dat ze 3 tot 5 dagen moet wachten op het resultaat van de test.

23 maart - testresultaten hebben vertraging

De vrouw belt naar het ziekenhuis om te horen waar het testresultaat blijft. Ze krijgt te horen dat ze minstens tien dagen zal moeten wachten omdat de laboratoria amper kunnen volgen door het vele werk.

De antibiotica hebben geen beterschap gebracht en ze blijft zich ziek voelen.

“De autoriteiten blijven melden dat er in mijn land zo weinig gevallen zijn, maar ze testen niet’, zegt Bahorik. “Ik heb het gevoel dat ik alles heb gedaan wat ik kan, maar dat ik heb verloren van het ‘syteem’. Ik zit eenzaam te schreeuwen in de woestijn: ‘Open je ogen, we moeten hier iets aan doen!’”

Bahorik aanvaardt dat een test op zich misschien niet veel zal helpen om haar gezondheidstoestand te verbeteren. Maar als ze besmet is, zou ze dat in ieder geval kunnen laten weten aan iedereen met wie ze in aanraking is gekomen. Maar nu is er nog geen enkele poging ondernomen om te achterhalen waar ze haar infectie heeft opgelopen, noch om de mensen te isoleren waarmee ze in contact is gekomen.

Nochtans luidt het devies van de WHO dat landen zo veel mogelijk moeten testen om de uitbraak onder controle te krijgen. Maar het verhaal van deze arts bewijst dat dit voor veel burgers allesbehalve evident is.

In de Verenigde Staten zijn er momenteel volgens onderzoekers van de Johns Hopkins universiteit zowat 70.000 bevestigde besmettingen met het coronavirus. Meer dan 1.000 mensen zijn er overleden aan het virus.

