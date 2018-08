De weduwe, de rocker of de oudgediende: zij kunnen opvolger worden van overleden John McCain KVDS

28 augustus 2018

00u20

Met het overlijden van John McCain komt een zetel vrij in de Amerikaanse senaat. De Republikein stond erom bekend dat hij zijn eigen koers voer en soms meestemde met de Democraten – denk maar aan hoe hij vorig jaar verhinderde dat Obamacare werd afgeschaft – en daarom wordt al druk gespeculeerd over zijn opvolger. Zeker omdat de Republikeinen maar een krappe meerderheid van 51 tegen 49 hebben in de senaat. Er zijn flink wat kanshebbers in Arizona, van zijn weduwe Cindy tot oudgediende Jon Kyl en zelfs de bekende rocker Alice Cooper.

Het is de gouverneur van Arizona die wettelijk gezien de vervanger van McCain moet aanstellen. En die zal aanblijven tot de volgende verkiezingen, in 2020. Gouverneur Doug Ducey – een Republikein – liet al weten dat hij zijn beslissing pas na de begrafenis bekend zal maken.

Republikein

Vast staat in elk geval dat het ook een Republikein wordt, want de vervanger moet van dezelfde partij komen als de oorspronkelijke senator. En het speelveld is al enigszins uitgedund, omdat ook de zetel van de tweede senator uit Arizona – Jeff Flake – in november vrijkomt, nadat die zijn pensioen aankondigde. En de kandidaten daarvoor zijn niet in de running voor de zetel van McCain.





Een van de grootste kanshebbers is de weduwe van McCain, Cindy (64). Zij is een geliefd figuur binnen de Republikeinse partij en kent de machthebbers in haar staat als geen ander. De zakenvrouw zat meer dan 35 jaar op de eerste rij toen haar man in de senaat zetelde en zou zijn erfenis kunnen vrijwaren, terwijl ze ook haar eigen punten op de agenda zet, zoals de strijd tegen mensenhandel. Aan geld zal het haar alvast niet ontbreken, want ze komt uit een steenrijke familie. (lees hieronder verder)

Er is ook een oudgediende die opnieuw zijn opwachting zou kunnen maken. Jon Kyl (76) zat al eens naast McCain in de senaat van 1995 tot 2013 en was daar toen de nummer 2 van de partij. Door zijn hoge leeftijd zou hij echt als plaatsvervanger gezien worden, tot er nieuwe verkiezingen komen in 2020. En dat in tegenstelling tot een kandidaat als Cindy McCain.

Ook vier van de volksvertegenwoordigers van Arizona in het congres zouden een gooi kunnen doen naar de senaatzetel: nieuwkomer Debbie Lesko, Paul Gosar, Andy Biggs en David Schweikert.

Rockster

Een outsider die door de Amerikaanse nieuwssite HuffPost wordt genoemd, is Alice Cooper (70). De rockster was goed bevriend met McCain en noemt zichzelf een Republikein. Hij is bekend in Phoenix, waar hij 18 jaar lang een restaurant had en zelfs een christelijk centrum voor tieners oprichtte. Groot minpunt: hij is geen groot supporter van Trump en dat kan hem zuur opbreken als hij interesse zou hebben voor de post. Onconventioneel zoals McCain is hij in elk geval wel. (lees hieronder verder)

Wie het al zeker niet wordt, is gouverneur Doug Ducey zelf. Ducey – van wie gezegd wordt dat hij nog andere ambities heeft dan het gouverneurschap – kan zichzelf legaal gezien aanstellen als hij dat wil. Maar hij liet intussen al weten dat hij daar geen interesse in heeft. Zijn stafchef is dan weer wel in de running. Kirk Adams (45) probeerde al eerder een zitje te bemachtigen in het congres in 2012, maar hij slaagde daar niet in. Vraag is of hij wel populair genoeg is.