De VS weigeren uitlevering Amerikaanse diplomatenvrouw na dodelijk ongeval YV

24 januari 2020

15u17

Bron: ABC News 3 De Verenigde Staten heeft het uitleveringsverzoek van Groot-Brittannië om Anne Sacoolas, vrouw van een Ameriaanse diplomaat uit te leveren geweigerd. Sacoolas reed in het Britse Northamptonshire een Britse tiener in augustus dood.

Sacoolas werd in december in verdenking gesteld van de moord op de 19-jarige Harry Dunn. Kort na het ongeval nam ze de benen en vertrok ze huiswaarts naar de VS waar ze vanaf dan schuilt achter de diplomatieke onschendbaarheid van haar man. De vrouw reed Harry dood omdat ze aan de verkeerde kant van de weg reed. Volgens Britse media wordt Sacoolas beschuldigd van het veroorzaken van de dood van de tiener door gevaarlijk rijgedrag.

“Immoreel, wetteloos bestuur”

De kans is klein dat Sacoolas zal berecht worden in het Verenigd Koninkrijk. Een woordvoerder voor de familie van Harry bevestigde dat Mike Pompeo, minister van buitenlandse zaken van de VS, het uitleveringsverzoek heeft geweigerd. “De eerste weigering in de geschiedenis van het uitleveringsverdrag. Harry Dunns ouders hadden niet anders verwacht van dit immorele, wetteloze bestuur”, klinkt het.

“De overheid van de Verenigde Staten heeft het uitleveringsverzoek afgekeurd”, zegt de VS in een statement. “Tijdens het moment dat het ongeval plaats vond had de Amerikaanse burger immuniteit van criminele rechtspraak.” De Britse overheid reageerde verontwaardigd: “We zijn teleurgesteld in deze beslissing die lijkt op van ontkenning van gerechtigheid.”

De familie van Harry Dunn geeft niet op liet de woordvoerder weten op Twitter. “Maak je geen zorgen, medestanders van Harry Dunn. Anne Sacoolas zal terug komen. De volgende stappen worden besproken en zullen furieus zijn.”