De vrouw die sekteleider Warren Jeffs ten val bracht: "Mijn man was 66 jaar ouder en ik moest hem delen met 63 andere vrouwen"

08 mei 2020

19u43

Rebecca Musser is een van de vrouwen die Warren Jeffs ten val hielp brengen. Mede dankzij haar getuigenis werd de meedogenloze sekteleider in 2011 veroordeeld tot levenslang. In het NBC-magazine 'Dateline' blikt de vrouw (44) nu terug op die verschrikkelijke tijd. "Ik moest trouwen met zijn vader Rulon, die aan het hoofd stond van de polygamische sekte Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (FLDS) in Utah. Ik was 19 jaar, hij 85."

"We were taught you should want to be a plural wife, because it was more holy." More Friday at 9/8c on #Dateline pic.twitter.com/iYjlOuzgoK Dateline NBC(@ DatelineNBC) link

De ouders van Musser maakten zelf al deel uit van de sekte, voor haar was polygamie dus niet vreemd. Om het concreet te maken: haar moeder zette veertien kinderen op de wereld, haar vader verwekte 25 nakomelingen. “We werden opgevoed met dat concept, het had iets heiligs”, vertelt ze in de uitzending. “Je gehoorzaamde als het ware aan een hogere wet. Hoe meer kinderen wij op de wereld zetten, hoe groter zijn koninkrijk zou worden.”

In 1995 gaf Musser officieel haar jawoord aan Rulon. Op 19-jarige leeftijd werd ze zo zijn negentiende bruid, uiteindelijk zou ze hem moeten delen met 63 andere vrouwen. “Ik legde me er bij neer dat het mijn lot was, maar dat maakte het gegeven natuurlijk niet minder verschrikkelijk. Er zat een leeftijdsverschil van 66 jaar tussen ons. Dit was zogezegd een man van God en toch deed hij me zoiets aan.”

Toen Rulon in 2002 stierf, nam Warren de dagelijkse leiding van de sekte over. De echtgenotes verhuisden van vader op zoon, binnen een week was hij met 62 van hen in het huwelijksbootje gestapt.

Twee vrouwen ontbraken dus. Eén dame weigerde met Warren te trouwen en kreeg een permanent huwelijksverbod opgelegd. En dan was er nog Musser, die de moed vond om te ontsnappen.

“Warren stelde me voor een ultimatum: ofwel met hem trouwen, ofwel met een andere echtgenoot”, klonk het. “Maar hij zwoer dat hij me in dat laatste geval zou trainen tot een gehoorzame vrouw en mij mentaal kapot zou maken. Toen viel het kwartje: ik moet hier weg.”

Enkele dagen later wist Musser de lijfwachten van Jeffs te verschalken en klom ze over de muur van het afgesloten domein. Ze repte zich vervolgens naar het appartement van haar broer in Oregon. Hij had de sekte al eerder vaarwel gezegd om een nieuw leven op te starten.

In 2006 werd Jeffs gearresteerd vanwege zijn polygame huwelijken, met daarbij ook minderjarige meisjes. Musser ging in totaal zo’n twintig keer tegen hem getuigen. Ze sprak vrijuit over de interne werking van de sekte, ging in detail in op enkele vreselijke feiten en liet geen potje onbedekt.

Eén keer daagde Musser in een rode jurk zonder mouwen op, de kleur die Jeffs voor zijn volgelingen verboden had. De titel voor de memoire die ze later zou schrijven, is dan ook niet toevallig gekozen (zie foto hieronder; nvdr).

Musser ontwikkelde zich als activiste. Ze is lid van een ngo die vrouwelijke rolmodellen in de verf zet en richtte zelf ClaimRED op, een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van mensenhandel.

Voor de reportage keerde Musser nog één keer terug naar die duivelse plek in Short Creek. Sinds het schandaal losbarstte, vond er een massale exodus plaats. “Ik vind het lastig om hier weer te staan. De rauwe herinneringen komen in sneltempo terug”, vertelt ze tussen de tranen door.

Zo’n 90 procent van de sekteleden woont niet meer in Short Creek, weet inwoner Andrew Chatwin. “De rechter moest optreden om de macht hier uit handen van de kerk te nemen. Enkele overtuigde aanhangers van Jeffs zouden nog liever hun woning opgeven dan te moeten samenwerken met de autoriteiten.”

“Pas in 2017 werd de eerste burgemeester aangesteld die geen link meer heeft met de FLDS. Het effect is duidelijk zichtbaar: mensen beginnen naar elkaar te wuiven, de schilden komen naar beneden. Het tijdperk van de Jeffs’ ligt nog niet helemaal achter ons, maar we zijn druk bezig met puin te ruimen en de maatschappij terug op te bouwen.”

De reportage wordt vanavond om 21 uur (lokale tijd) uitgezonden op NBC.