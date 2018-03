De vier slachtoffers van terrorist Lakdim: een passagier, een slager, een klant en een agent jv

24 maart 2018

10u23

Bron: Le Parisien, L'Indépendant 2 De 25-jarige geradicaliseerde Fransman van Marokkaanse origine, Radouane Lakdim, doodde gisteren vier mensen in het departement Aude. Een zware balans. Zestien anderen raakten gewond, onder wie twee zwaar. Wie zijn de slachtoffers?

Inzittenden wagen Carcassonne

Lakdim stal eerst een wagen in Carcassonne, waarbij hij de bestuurder zwaar verwondde en de passagier doodschoot. De bestuurder zou een 27-jarige Portugees zijn die in Coimbra had gestudeerd en al twee jaar in Frankrijk woonde. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn vriend en passagier overleefde de aanslag van Lakdim niet. Zijn nationaliteit is niet bekend. De twee waren op weg naar de bakker toen Lakdim hun auto onderschepte.

Super U

De terrorist verschanste zich daarna in de Super U van Trèbes, waar hij slagerschef Christian Medves (50) al meteen aan de ingang bij de kassa's van dichtbij doodschoot. "Christian kwam van de slagerij om naar zijn bureau te gaan", vertelt zijn collega Jackie. "De terrorist zette zijn revolver onder de kin van mijn vriend en schoot. Zo moet je dat doen, zei hij lachend. Hij maakte hem in koelen bloede af, voor de ogen van de kassiersters. Afschuwelijk!" Medves was van Italiaanse komaf. Hij laat een vrouw, twee dochters en een kleinkind na. Echtgenote Nathalie heeft een kapsalon in Trèbes. Nog maar tien dagen geleden vierde Medves zijn tiende verjaardag.

In de supermarkt schoot Lakdim ook nog een klant dood, volgens L'Indépendant een persoon op leeftijd.

Heldhaftige agent

Het vierde dodelijke slachtoffer was luitenant-kolonel Arnaud Beltrame, die zich vrijwillig als gijzelaar had aangeboden, volgens Le Parisien, in de plaats van een vrouw. Beltrame liet zijn telefoon open staan zodat de politie buiten alles kon volgen. Lakdim vuurde op de agent en diende hem messteken toe. De nationale held overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.