De vernuftige wijze waarop Yamina vanuit België drugs naar Australië smokkelde

07 december 2019

19u19

Bron: Newcastle Herald, 9News, The Age, Perth Now 0 Buitenland Een vrouw (32) uit Waver is in Melbourne veroordeeld tot vier jaar cel omdat ze op een vernuftige manier vloeibare MDMA - de werkzame stof in XTC-pillen - naar Australië smokkelde. Yamina D. bood op Facebook gratis vliegtickets naar Australië voor wie haar Belgische chocolade en enkele flessen ‘Franse wijn’ bracht.

Het was begin 2018 toen Yamina, een architecte uit Waver, zo’n aantrekkelijk aanbod op Facebook plaatste. “Gratis vliegtickets naar Australië, in ruil voor Belgische chocolade en zes flessen Franse wijn”, klonk het. Zowel een vriendin als de broer van de Belgische gingen in op de ‘uitnodiging’.



Daoudi’s broer kreeg eind februari 2018 op de parking van een Brusselse supermarkt zes flessen wijn om mee te nemen naar Australië. Het ging om cuvée Saint-Romain, een uitstekende Bourgogne.

Daoudi’s vriendin kwam op 2 maart in Australië aan, met chocolaatjes en drie flessen wijn. Ze passeerde zonder problemen de douane. De vrouw ontmoette Daoudi en Azar om 2 uur ‘s nachts voor het Grand Chancellor Hotel in Melbourne. “Een bizar uur om chocolade te overhandigen”, zo vond de rechter.

Vloeibare MDMA

Daoudi’s broer arriveerde enkele dagen later. Hij had minder geluk. Douane-beambten bekeken zijn wijnflessen van naderbij en lieten ze analyseren. Er bleek meer dan 700 ml vloeibare MDMA in te zitten - lokale media voor een waarde tussen 35.000 en 55.000 euro. Nog dezelfde dag werden Daoudi en haar liefje Azar gearresteerd op de luchthaven. Ze waren van plan om naar Parijs te vliegen.

Yamina Daoudi zou niet het brein geweest zijn achter de drugstransporten, maar faciliteerde ze voor haar liefje Azar. Hij kreeg eerder al 7 jaar cel. De Fransman maakte deel uit van een bende die grote hoeveelheden drugs naar Australië transporteerde. In totaal ging het om cocaïne en xtc ter waarde van bijna 2 miljoen euro. De bende werd geklist na een onderzoek van meer dan zes maanden. Tientallen pakketten drugs werden onderschept, en duizenden sms-berichten dienen als bewijsmateriaal.

Grote onderscheiding

Daoudi werd eind deze week veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan ze minstens 2 jaar en 3 maanden moet uitzitten. Daarna wordt ze het land uitgezet. Het moet gezegd dat ze haar tijd in de gevangenis niet verdoet. Ze studeerde er rechten en behaalde haar diploma met grote onderscheiding.