De verkiezingscampagne in Mexico was nog nooit zo bloedig: "Vermoorden is een stuk goedkoper dan omkopen" Marjolein van de Water

20 juni 2018

14u42

Bron: de Volkskrant 0 Aan de verkiezingen in Mexico gaat de bloedigste verkiezingscampagne ooit vooraf. De georganiseerde misdaad heeft zijn eigen agenda. "Vermoorden is een stuk goedkoper dan omkopen."

De pick-uptruck van parlementskandidaat Yuritzia López rijdt hotsend een glibberige bergweg omhoog. Vorige week waaide orkaan Bud langs de kust van de Mexicaanse deelstaat Guerrero. De naweeën houden halsstarrig aan en hebben de zandwegen in modderpoelen veranderd. "Het duurt vijf uur om de dorpen te bereiken", klaagt López. "En in sommige dorpen wonen maar tien families."

López is een 33-jarige arts en hoopt op 1 juli te worden gekozen voor het deelstaatparlement van Guerrero. Ze vertegenwoordigt kiesdistrict 19, bestaande uit drie gemeentes met in totaal zo'n vijftigduizend inwoners. Die gemeentes bestaan elk weer uit tientallen dorpjes, afgelegen gehuchten hoog in de bergen. De gebrekkige bereikbaarheid is niet het enige struikelblok van haar campagne: "Er is een reële kans dat ik word vermoord."

