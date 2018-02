De Venezolaan is gemiddeld 11 kilo vermagerd, 90 procent leeft in armoede FT

21 februari 2018

21u54

Bron: ANP 1 De Venezolaan is in 2017 gemiddeld 11 kilo afgevallen. 90 procent van de 30 miljoen inwoners leeft in armoede. Dat blijkt uit een nieuwe studie over het diepe gat dat de crisis slaat in het Zuid-Amerikaanse land en de voedseltekorten.

Teams van drie universiteiten voeren jaarlijks een onderzoek uit naar de fysieke gevolgen van de wantoestanden in het olierijke Zuid-Amerikaanse land. Ze vonden in 2016 een gemiddelde gewichtsafname van 8 kilo. De situatie is vorig jaar verslechterd door het onveranderde beleid van de communistische regering-Maduro.



Ditmaal deden 6.168 Venezolanen van 20 tot 65 jaar verspreid over het land mee aan het onderzoek. Hun inkomen is drastisch gedaald, de prijzen zijn enorm gestegen. Vrijwel niemand eet nog gezond en krijgt voldoende vitaminen en eiwitten binnen.



De overheid publiceert sinds de eerste helft van 2015 geen gegevens meer over volksgezondheid. Destijds was 33 procent van de Venezolanen arm. Uitzicht op verbetering is er niet. Op 22 april zijn er verkiezingen. President Nicolás Maduro is de enige serieuze kandidaat. De oppositie, van wie de leiders vastzitten, gevlucht zijn of niet mogen meedoen, riep vandaag nog op tot een boycot.

