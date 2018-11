De vader van de superhelden is dood: dit zijn 10 van zijn bekendste geesteskinderen en hoe hij hen bedacht KVDS

Bron: CBR 0 Het belang van de pas overleden Stan Lee (95) voor het genre van de superhelden, kan moeilijk overschat worden. Het lijstje figuren dat uit zijn brein ontsproot, is ellenlang. Dit zijn 10 van zijn bekendste geesteskinderen en hoe hij hen bedacht.

Spider-Man

De meest succesvolle superheld ooit is zonder twijfel Spider-Man. De figuur – die Marvel nu nog altijd 1 miljard dollar per jaar opbrengt dankzij strips, films en allerhande merchandising – maakte in 1962 zijn debuut. Omdat er een groeiend tienerpubliek was voor strips, wilde Lee samen met collega Steve Ditko een uniek personage creëren waarmee tieners zich konden identificeren. Iemand die ook geconfronteerd werd met de typische problemen van de puberteit. Peter Parker is daarmee ook een van de menselijkste superhelden. Het idee voor zijn specifieke superkracht kwam er toen Lee tijdens het creatieproces opeens een spin over de muur zag kruipen.

De Hulk

Ook de Hulk bedacht Lee samen met Steve Ditko. De twee lieten zich voor deze figuur inspireren door zowel ‘Frankenstein’ als ‘Dr. Jekyll en Mr. Hyde’, allebei over briljante wetenschappers die een monster creëren. De superheld debuteerde in 1962 met een eigen stripserie - ‘The Incredible Hulk’ – maar die werd na zes nummers alweer afgevoerd. Omdat Lee zo van het personage hield, voerde hij de Hulk opnieuw op als nevenpersonage in een andere reeks, ‘Tales to Astonish’. Met succes, want de naam van die reeks werd enkele nummers later veranderd in … ‘The Incredible Hulk’.

Iron Man

“Het leek me wel grappig om een personage te bedenken dat niemand leuk zou vinden, en het dan door ieders strot te rammen en te maken dat ze hem toch zouden appreciëren.” Dat zei Lee ooit in een interview over Iron Man. Tegenwoordig is de gevatte superheld – met dank aan acteur Robert Downey Jr. – erg populair, maar oorspronkelijk was hij veel ernstiger. Lee bedacht hem in 1963 om het thema van de Koude Oorlog aan te kaarten, onder meer de rol van de Amerikaanse technologie en het Amerikaanse zakenleven in de strijd tegen het communisme. Nu gaat Tony Stark vooral bedrijfsmisdaad en terrorisme te lijf.

Thor

Voor het personage van Thor ging Stan Lee terug naar de Noorse mythologie. Na het oorspronkelijke succes van de Hulk, wilde Lee een personage creëren dat “sterker was dan de sterkste mens” en hij besefte dat hij dat alleen maar kon door er een god van te maken. Aangezien iedereen de figuren uit de Griekse en de Romeinse mythologie al goed kende, ging hij het zoeken in het hoge noorden. Thor - de god van de donder – leek ideaal, met zijn hamer en zijn vermogen om de bliksem te bevelen. De held maakte voor het eerst zijn opwachting in 1962 in ‘Journey into Mystery’ en werd later net als de Hulk en Iron Man een van de oprichters van ‘The Avengers’.

De Zwarte Weduwe

Stan Lee creëerde ook vrouwelijke superhelden. Een van de bekendste is de Zwarte Weduwe, Natalia ‘Natasha’ Romanova. Bij haar eerste optreden in ‘Tales of Suspense’ (1964) was ze een Russische spionne en tegenspeelster van Iron Man. Later liep ze in de verhaallijn over naar de VS en maakte ze deel uit van de antiterroristische veiligheidsdienst S.H.I.E.L.D. Ook in de liefde liet ze zich niet onbetuigd. Ze had relaties met Captain America, Daredevil, Winter Soldier en Hawkeye. Ze is echter niet alleen ‘de vriendin van’. Ze speelde ook de hoofdrol in haar eigen series en strips en intussen is ook de preproductie gestart voor haar eigen blockbuster, met Scarlett Johansson in de hoofdrol.

Black Panther

Vroeger minder bekend maar sinds dit jaar razendpopulair nadat hij een eigen film kreeg: Black Panther. Toen hij in 1966 zijn debuut maakte in ‘Fantastic Four’, was hij de eerste Afro-Amerikaanse superheld in een mainstream stripverhaal. Zijn naam kwam volgens Lee van een avonturenheld uit de pulplectuur, die een zwarte panter als hulpje had. Hij werd een van de slimste en dodelijkste mensen in het Marveluniversum. Velen associëren zijn naam met de gelijknamige Amerikaanse beweging die ijverde voor gelijke rechten voor zwarten en daarbij geen geweld schuwde. Voor alle duidelijkheid: de superheld debuteerde drie maanden voor de organisatie werd opgericht, dus hij was eerst.

The X-Men

Waarschijnlijk de bekendste groep van helden met superkrachten zijn de X-Men. Na het succes van Spider-Man en de Hulk wilde Stan Lee een nieuwe groep van superhelden creëren, maar hij had geen zin om te verklaren waar ze hun krachten vandaan hadden. “Waarom zeg ik niet gewoon dat ze mutanten zijn”, verklaarde hij daarover. “Ze zijn gewoon zo geboren.” De originele groep bestond uit Professor X, Cyclops, Jean Grey, Beast, Angel en Iceman, maar groeide al snel uit tot een compleet universum. Met de X-Men wilde Lee sociale thema’s als racisme en vooroordelen aankaarten. De verfilming van de verhalen van de X-Men waren stuk voor stuk successen aan de bioscoopkassa.

Doctor Strange

Stan Lee bedacht Doctor Strange in 1963 om mystieke thema’s in de strips van Marvel te introduceren. Hij schreef de creatie overigens vooral toe aan zijn kompaan Steve Ditko. Zelf liet hij Doctor Strange later in een nieuwe richting evolueren, geïnspireerd door het radioprogramma ‘Chandu de Magiër’ uit de jaren dertig. Het personage kreeg een heel eigen stijl en de decors voor zijn avonturen waren eerder surrealistisch en abstract. Doctor Strange werd nooit zo bekend als sommige andere superhelden, maar de verfilming uit 2016 met Benedict Cumberbatch in de hoofdrol staat toch in de top 10 van meest succesvolle Marvelverfilmingen ooit.

Ant-Man

Oorspronkelijk was het niet de bedoeling dat Ant-Man een superheld zou worden. Het eerste verhaal van ‘Tales to Astonish’ waarin hij voorkomt – ‘The Man in the Ant Hill’ uit 1962 – zou eigenlijk geen vervolg krijgen en ging over een man die krimpt en achtervolgd wordt door mieren en bijen. Maar volgens Lee verkocht het verhaal zodanig goed, dat hij het idee kreeg om hem toch als superheld te lanceren. Even later zag Hank Pym – Ant-Man – het levenslicht. Hij had het vermogen om mieren te bevelen en zijn grootte te veranderen met zijn hoogtechnologische pak. Ook deze superheld kreeg een eigen film, maar moest het vervolg wel delen met The Wasp.

Daredevil

De ‘man zonder angst’ maakte zijn debuut in 1964 en was de allereerste superheld met een beperking die een eigen reeks kreeg. De blinde held werd meteen razendpopulair. De verfilming in 2003 met Ben Affleck in de hoofdrol bleek een flop, maar dat werd later goedgemaakt toen Netflix er een bekroonde serie van maakte. Leuk detail: de bekende Teenage Mutant Ninja Turtles werden gecreëerd als parodie op Daredevil en kregen hun mutaties in hetzelfde ongeval dat de superheld blind maakte. Dus zonder Stan Lee hadden we ook geen Ninja Turtles gehad.