De Turkse economie is een ballon die op springen staat, al is er op straat nog weinig van te merken Rob Vreeken

13 augustus 2018

12u34

Bron: de Volkskrant 1 De lira lijkt begonnen aan een vrije val, experts waarschuwen voor een economische crisis in Turkije. Hoe sterk staat de Turkse economie onder Erdogan in haar schoenen?

Paristan. Favori. Ella Bella. Lara. Strada. Arma Cool. Sondos. Viora. Ze hebben de klank en uitstraling van internationale topmerken, maar de namen die hier gevel na gevel op winkelpuien prijken, zijn van puur Turkse makelij. Zo’n vierduizend textielzaken herbergt de wijk Osmanbey in Istanbul, opeen gepropt in een tiental straten. In de etalages zien we damesmode, bruidsjurken, herenkostuums, kinderkleding, schoenen en accessoires.

Het is rustig op straat, deze vrijdagmiddag. ‘Tien jaar geleden kon je over de hoofden lopen’, zegt Ibrahim Hakki Erdem, eigenaar van Narmanli, een van de confectiebedrijven. ‘Iedereen kwam hier.’

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN