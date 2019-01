De troonopvolger is dood, leve de (drie rivaliserende) troonopvolgers TT

25 januari 2019

15u46 1 Met de dood van Henri d’Orléans eerder deze week in Frankrijk neemt zijn zoon Jean nu de claim over het Franse koningschap over. Maar hij is niet de enige. Nog twee andere edelen pretenderen dat zij de rechtmatige koning zijn, als Frankrijk ooit opnieuw een monarchie zou worden.

Frankrijk is al sinds 1848 geen monarchie meer, maar toch zijn er nog altijd een aantal Fransen die terug verlangen naar die tijd. Ook zijn er nog altijd drie troonpretendenten, en de ene neemt dat al wat serieuzer dan de andere.

Henri d’Orléans, graaf van Parijs, die eerder deze week stierf op 85-jarige leeftijd, was een nazaat van de broer van Zonnekoning Louis XIV, en zo ook van Louis-Philippe, de laatste koning der Fransen (1830-1848). Na de nederlaag van Napoleon in 1815 werd Frankrijk opnieuw een monarchie, die eind 18de eeuw werd afgeschaft met de Franse revolutie en de onthoofding van koning Louis XVI.

Als Frankrijk weer een koninkrijk was geworden en het Huis van Orléans de vorst had mogen leveren, was Henri d’Orléans gekroond als Henri VII. Henri is overigens geboren in België, aangezien Frankrijk tot diep in de twintigste eeuw een wet had die het nazaten van koningen verbood in het land te verblijven. Zijn 53-jarige zoon Jean, die het nieuws over de dood van zijn vader maandag bekendmaakte, erft nu zijn aanspraak op de troon als Jean IV. Jean, die volgens zijn Twitter-account “Frankrijk en de Fransen wil dienen”, blijft erbij dat de Fransen “in hun hart nog altijd monarchisten zijn, maar door hun verstand republikeinen”.

J'ai la tristesse de vous annoncer le décès de mon père, Monseigneur le Comte de Paris, survenu ce matin. Je le confie à vos prières.



Jean, Duc de Vendôme

Domaine Royal de Dreux , le 21 janvier 2019 pic.twitter.com/1InR0Bq4zN Prince Jean de France(@ PJeanDeFrance) link

Louis XX en Napoleon VII

Maar Jean is dus niet de enige troonpretendent. Zo is er het rivaliserende huis van Bourbon, de Spaanse tak van de Franse koninklijke familie, met de 44-jarige Louis de Bourbon of volgens zijn aanhangers koning Louis XX. Hij is een rechtstreekse afstammeling van Zonnekoning Louis XIV zelf, terwijl Henri en Jean afstammen van diens broer. Louis, “hoofd van de familie Bourbon”, drukte op Twitter zijn medeleven uit aan de familie van zijn verre neef Henri.

En dan is er nog de 32-jarige Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, die een rechtstreekse afstammeling is van Jérôme Boneparte, de broer van keizer Napoleon zelf. Bonaparte werkt als bankier in Londen en mengt zich zo min mogelijk in de Franse erfkwestie, maar wordt door zijn aanhangers wel Napoleon VII genoemd.

Apprenant le décès de mon cousin Henri d'Orléans, comte de Paris, j'adresse à toute sa famille mes condoléances et l'assure de mes prières ferventes dans ce deuil



Louis de Bourbon

Duc d’Anjou

Chef de la Maison de Bourbon Louis de Bourbon, duc d’Anjou(@ louisducdanjou) link