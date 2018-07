De tien miljardste Uber-rit: zo snel verspreidde de taxidienst zich over de wereld Redactie

24 juli 2018

19u00

Bron: Uber 0 Uber heeft op 10 juni de tien miljardste rit uitgevoerd. Om die prestigieuze mijlpaal in de verf te zetten, begonnen 173 ritten en leveringen gelijktijdig om 22:12 uur Londense tijd.

En of er heuglijke momenten tussen zaten: zo hebben sommigen de liefde of een baan gevonden terwijl ze in de taxi zaten, een zekere Erica is zelfs op de achterbank bevallen. In het bijhorende filmpje ziet u in veertig seconden tijd hoe de taxidienst zich als een mierennest over de wereld wist te verspreiden. Goed voor in totaal 65 landen en meer dan zeshonderd steden.