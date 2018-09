De teruggetrokken Mexicaanse miljardair en eigenaar van superjacht waar Australisch model mysterieus om het leven kwam Joeri Vlemings

03 september 2018

14u15

Bron: news.com.au 0 Alberto Bailleres is 84, vader van zeven kinderen en multimiljardair. Hij bezit onder meer de luxejacht Mayan Queen IV, waar het Australische model Sinead McNamara vrijdag een onopgehelderde dood stierf. Bailleres leidt een relatief teruggetrokken bestaan. Dit is wat we wél weten over hem.

Superjacht Mayan Queen IV is zo'n 120 miljoen euro waard. Heel wat centjes, maar voor een man met een geschat vermogen van zo'n 8,2 miljard euro, kan een guilty pleasure van dat formaat er wel af. Maar helaas is het 93 meter lange jacht met zes verdiepingen niet langer alleen met plezier verbonden. Dit weekend werd het lijk van de 20-jarige Sinead McNamara, een Australisch model, er op het dek gevonden. Ze stierf in duistere omstandigheden. Het schip lag aangemeerd voor de kust van het Griekse eiland Kefalonia. De politie heeft een onderzoek geopend.

All this time I thought I’d hate the cold, but turns out I’m the happiest I’ve ever been. 🐻 ;on another note have you tried @ecotan’s new FACE TAN WATER! my skin has never glowed so much in my life 😻 Een foto die is geplaatst door null (@sineadmcnamara) op 13 apr 2018 om 01:25 CEST

Over het interieur van het wereldwijd gelauwerde superjacht is, net zoals over de eigenaar ervan, niet zoveel bekend. De VIP-suite zou een "onzichtbaar balkon" hebben, in de vorm van een uitschuifbaar platform. Foto's van aan boord zijn er niet. Opnieuw, ook Alberto Bailleres zelf is bitter weinig in het openbaar gefotografeerd.

De 84-jarige Mexicaan is een mijnbouwmagnaat en een van de rijkste mensen ter wereld. Naast het superjacht bezit hij ook een privéjet: een Gulfstream G650 van 56 miljoen euro. Hij heeft zeven kinderen en is getrouwd. Hij zou de laatste weken op de Mayan Queen IV zijn vakantie hebben doorgebracht met zijn familie. Dinsdag zou hij van boord gegaan zijn om terug te vliegen naar Mexico City. De crew bleef achter. Nog geen drie dagen later werd het lijk van Instagram-influencer Sinead McNamara op het schip aangetroffen. Zij zou volgens haar familie zo'n vier maanden aan het werk geweest zijn op de Mayan Queen IV. McNamara groeide op in Port Macquarie, maar verhuisde vijf jaar geleden naar Sydney. Haar account op Instagram wordt door meer dan 23.000 geïnteresseerden gevolgd.

De speurders gingen eerst uit van zelfmoord, maar al snel was er ook speculatie over een eventueel ongeval of zelfs over moord. Een van de bemanningsleden vond McNamara vrijdagochtend rond 2 uur bewusteloos achteraan het schip. Ze had zich kennelijk opgehangen. De crew en de arts op de boot probeerden haar nog tevergeefs te reanimeren. Ze werd in comateuze toestand afgevoerd en overleed tijdens het overvliegen naar een Atheens privéziekenhuis in de helikopter.

McNamara's moeder Kylie en haar zus Lauren kregen het vreselijke nieuws te horen toen ze op weg waren naar Griekenland om er samen met Sinead op vakantie te gaan. Die had op Instagram vorige zondag nog gepost dat ze zo uitkeek naar het weerzien met "de meest fantastische grote zus die ik mij maar kan wensen". Dat was op Laurens verjaardag, vijf dagen voor de zussen elkaar zouden treffen. Een heel andere boodschap dan een eerder bericht van Sinead op Instagram. Daarin zei ze nogal cryptisch bij een foto met haar op een quad: "Mijn hoofd is helemaal in de war. Breng mij terug naar hier, waar mijn enige zorg was om mijn schedel niet te breken".

BILLY SIXERS 🌹🎥 Een foto die is geplaatst door null (@sineadmcnamara) op 08 apr 2017 om 03:43 CEST

Bailleres heeft nog niet gereageerd op de dood van de Australische. Hij verschanst zich in zijn woonst in Mexico City. Na de dood van zijn vader, die ook politicus was, kreeg Alberto Bailleres in 1967 de Grupo BAL in handen, een conglomeraat van Mexicaanse bedrijven in de sectoren van de mijnbouw, handel, financiën, landbouw en gezondheid. Hij haalt het meeste geld uit Industrias Penoles, het op een na grootste mijnbouwbedrijf in Mexico, dat jaarlijks 25.000 kg goud en 2,5 miljoen kg zilver produceert. Daarnaast is Bailleres ook eigenaar van El Palacio de Hierro, een keten van luxeboetieks.

My head is all over the shop today 🌪🌋 take me back to this where my only worry was not cracking my skull open 💉 Een foto die is geplaatst door null (@sineadmcnamara) op 19 aug 2018 om 15:07 CEST

Sunkissed little munchkin 🕊 W/ @ecotan Een foto die is geplaatst door null (@sineadmcnamara) op 09 aug 2018 om 09:33 CEST