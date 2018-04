De telefoon van je partner bespioneren kost je in Saoedi-Arabië voortaan een jaar cel TT

03 april 2018

12u53

Bron: Reuters 10 Saoedi-Arabië heeft een nieuwe strafwet aangenomen waardoor de gsm van je partner doorzoeken je er voortaan een jaar cel kan opleveren. De nieuwe wet, die zowel voor mannen als vrouwen geldt, moet "de moraal van individuen en de samenleving, en de privacy beschermen".

Ook staan er in het ultaconservatieve koninkrijk voortaan hoge boetes op het bespioneren van de gsm van een echtgenoot of echtgenote, aldus het ministerie van Cultuur in een mededeling.

Hoewel de wet in theorie voor beide geslachten van toepassing is, vrezen critici dat ze vooral gebruikt zal worden om mannen te beschermen van al te nieuwsgierige blikken van hun vrouwen. Wanneer een vrouw wil scheiden en alimentatie wil vragen van haar man, heeft ze in Saoedi-Arabië bewijs nodig van misbruik of overspel. Daarbij kan de inhoud van zijn telefoon van grote waarde zijn.

Maar onder de nieuwe "anti-cybercrimewet" wordt "data bespioneren, onderscheppen of ontvangen zonder legitieme toestemming" een misdrijf, met een boete van maximaal 500.000 riyal (108.000 euro), een gevangenisstraf, of een combinatie van beide. Volgens het ministerie van Cultuur "hebben sociale media geleid tot een stevige toename van cybermisdrijven, verduistering en laster, om nog niet te spreken over het hacken van profielen".

Ook in de Verenigde Arabische Emiraten staat een wet op stapel die de praktijk verbiedt, met een gevangenisstraf van minimaal drie maanden en een boete van 650 euro.