De tafel waar Noord- en Zuid-Korea elkaar vrijdag ontmoeten is precies 2,018 meter lang, en dat is geen toeval TT

25 april 2018

Over twee dagen vindt in het Huis van de Vrede, op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea, een historische top plaats tussen beide landen. De Noord-Koreaan Kim Jong-un zal er spreken en dineren met zijn Zuid-Koreaanse collega Moon Jae-in. De ontmoeting is tot in de puntjes geregeld, en daarbij is ook op de allerkleinste details gelet.

Het Blauwe Huis, zoals de ambtswoning van de Zuid-Koreaanse president genoemd wordt, gaf vandaag foto's vrij van de ruimte waar Kim en Moon elkaar zullen treffen. Met daarbij uitleg over de opvallende details.

Zo is de centrale tafel niet rond of rechthoekig, maar ovaal zodat ze lijkt op "twee bruggen die samenkomen tot één". "Het design van de tafel is zo bedoeld dat de twee leiders een open en openhartige conversatie kunnen voeren, waarbij elke psychologische en psychische grens die de afgelopen 70 jaar mogelijk is gegroeid, beperkt wordt", klinkt het ietwat plechtig. De tafel is in het midden exact 2.018 mm breed, wat verwijst naar het jaar waarin de top plaatsvindt.

Ook aan de stoelen, in traditionele Koreaanse stijl, is gedacht. Aan elke kant staan er zeven, en de twee middelste, waar beide leiders mogen zitten, zijn iets groter. De bovenrand van de witte stoelen is in het midden versierd met een inscriptie van het verenigde Koreaanse schiereiland.

Papieren muren

De hele kamer is zo ingericht dat ze moet aanvoelen als een traditioneel Koreaans Hanok-huis, met ramen uit changho-papier met 12 panelen. De papieren ramen symboliseren volgens Zuid-Korea "de hoop dat lange tijd na de top een vertrouwelijke band tussen beide Korea's zal blijven bestaan, net zoals het traditionele changho-papier bekend staat om jaren mee te gaan zonder kleurverlies of kreuken".

Achter de ovalen tafel hangt een schilderij van de berg Kŭmgangsan, die ook al symbool staat van verzoening en samenwerking tussen de twee Korea's. Kim en Moon zullen elkaar de hand schudden voor het schilderij. Het blauwe tapijt tot slot staat voor alle bergen en rivieren die dwars door het schiereiland stromen en zich van de grens niets aantrekken.

"Alles symboliseert het thema 'Verwelkoming, Overleg, Vrede en Hoop'. We hebben geprobeerd betekenis te leggen in elk klein detail, in elk meubelstuk en in elk schilderij", aldus een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse regering.

Huis van de Vrede

Kim Jong-un en Moon Jae-in zullen elkaar spreken op de tweede verdieping in het Huis van de Vrede, dat net ten zuiden van de grens staat in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. Noord- en Zuid-Korea bevinden zich officieel in staat van oorlog, maar tussen de twee bestaat er sinds 1953 wel een wapenstilstand. Noord en zuid worden van elkaar gescheiden door een brede zone waar wapens verboden zijn en waar de VN een oogje in het zeil houdt.

Het Huis van de Vrede is in 1989 gebouwd in het dorp Panmunjeom om ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van beide landen mogelijk te maken. Maar het is de eerste keer dat Kim Jong-un er naartoe gaat. Zuid-Korea zal binnenkomen van de linkerkant, Noord-Korea van de rechterkant.

Ook het diner staat trouwens vol symboliek, zoals we gisteren al schreven.